Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đình chỉ 3 bảo vệ hành hung lái xe ôm trước cổng bệnh viện

  • Thứ bảy, 20/9/2025 11:09 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Lực lượng chức năng đang kiểm tra, làm rõ vụ việc 3 bảo vệ hành hung một lái xe ôm trước cổng Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai. Những bảo vệ này hiện đã bị tạm đình chỉ.

Chiều 19/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm bảo vệ ẩu đả với một người đàn ông tại sảnh chính Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai).

Bao ve hanh hung anh 1

Người đàn ông bị hành hung bằng gậy. Ảnh cắt từ video.

Trong video, một người đàn ông lái xe máy chở phía sau là cụ ông đang điều trị tại bệnh viện. Cụ ông đi lại khó khăn, trên tay vẫn cắm dây truyền dịch và cầm gậy để làm chỗ dựa.

Cũng lúc này, một nhóm bảo vệ mặc đồng phục có logo Công ty Sơn Hòa Security tiến tới yêu cầu người lái xe máy dừng xe. Sau vài lời qua lại, hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, hai bảo vệ kéo xe máy khiến cụ ông ngồi sau ngã xuống đất. Sau đó, nhóm bảo vệ dùng gậy và tay chân hành hung người lái xe máy.

Khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã có mặt, yêu cầu chấm dứt ẩu đả.

Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu, xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai. Người bị hành hung là một tài xế xe ôm, đồng thời có người thân đang chạy thận tại bệnh viện.

Phía bệnh viện cho biết, người này nhiều lần không chấp hành quy định, đi xe máy ra vào khuôn viên dù đã bị nhắc nhở. Chiều 19/9, khi nhắc nhở bất thành, lái xe ôm đã bị nhóm bảo vệ hành hung.

Ông Dũng cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường đã trao đổi thông tin với Bệnh viện Đa khoa số 1. Công an phường Âu Lâu cũng đã vào cuộc xác minh. Ba bảo vệ liên quan đã bị tạm đình chỉ, đồng thời các bên tiến hành hòa giải.

Nhân viên quán cà phê bị khách hành hung vì nhắc không hút thuốc lá

Công an Hà Nội đang xác minh vụ việc nam nhân viên quán cà phê bị khánh đấm vào mặt, ngã xuống sàn nhà vì nhắc nhở không được hút thuốc lá trong quán.

10:01 18/9/2025

Nhân viên giao hàng tố bị gia đình khách hành hung, nhập viện cấp cứu

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin một nữ nhân viên giao hàng tố bị gia đình khách hành hung.

18:37 15/9/2025

Bất ngờ lý do người đàn ông đánh cụ ông giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc người đàn ông hành hung cụ ông ngay giữa giao lộ trung tâm thành phố cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

11:16 15/9/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/dinh-chi-3-bao-ve-hanh-hung-lai-xe-om-truoc-cong-benh-vien-lao-cai-post1779727.tpo

Thành Đạt/Tiền Phong

Bảo vệ hành hung Lào Cai Bệnh viện Lào Cai Hành hung Lào Cai Bảo vệ Lào Cai Bảo vệ đánh người Hành hung xe ôm

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý