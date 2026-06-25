Nam Phi 1-0 Hàn Quốc: Đòn trừng phạt

Phút 63, Maseko sút tung lưới Hàn Quốc sau khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trước đó.

Pha dứt điểm thành bàn của Maseko.

Trong 10 phút đầu trận, hai đội thi đấu đôi công tương đối hấp dẫn khi liên tiếp tạo cơ hội về phía khung thành đối thủ. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của Lee Kang-in ở phút thứ 7.

Chân sút thuộc biên chế PSG thoát xuống nhận bóng trong vùng cấm Nam Phi, anh xử lý gọn gàng với cơ hội rất thuận lợi, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nam Phi cũng tạo ra những cơ hội rõ ràng, đặc biệt là tình huống 3 đấu 2 ở phút 19 nhưng lại xử lý thiếu chính xác. Ở tình huống này, nếu Thapelo Maseko căng ngang cho đồng đội đang chờ sẵn trước khung thành, Nam Phi rất có thể đã có bàn mở tỷ số.

Nam Phi tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn trong hiệp một.

Càng về cuối hiệp một, Nam Phi càng chơi hay hơn. Họ liên tiếp tổ chức được những pha lên bóng nguy hiểm, đặt hàng thủ Hàn Quốc vào tình trạng báo động.

Trong khi đó, các tình huống phản kháng của Hàn Quốc tỏ ra khá lạc lõng. Lee Kang-in gần như bị cô lập trên hàng công. Hậu quả là đội bóng xứ kim chi liên tiếp vất vả chống đỡ các pha tấn công sắc nét của Nam Phi.

Trong 45 phút đầu tiên, Nam Phi chơi tốt hơn nhưng họ thiếu một chút may mắn để có được bàn mở tỷ số. Dù vậy, đó cũng là lời cảnh báo đối với Hàn Quốc sau giờ nghỉ. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Mexico cũng hòa CH Czech với tỷ số 0-0.

Thế trận giằng co đầu hiệp 2.

Nam Phi tiếp tục chơi tấn công đầu hiệp 2. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng phối hợp có nét hơn sau khi Son Heung-min vào sân.

Phút 63, Nam Phi khai thông thế bế tắc. Từ một pha lên bóng bên cánh trái, Maseko nhận bóng trong vùng cấm, trước khi bình tĩnh dứt điểm tung lưới Hàn Quốc. Ở trận còn lại, Mexico đang dẫn Nam Phi với tỷ số 2-0. Nếu kết quả này giữ nguyên, Mexico sẽ cùng Nam Phi giành 2 vị trí nhất, nhì bảng A.