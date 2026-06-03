Nam nhân viên tử vong trong hố thang máy bệnh viện

Ngày 3/6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh phát thông cáo báo chí liên quan vụ việc nam nhân viên thử việc được phát hiện tử vong trong khuôn viên bệnh viện.

Trụ sở Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 8h cùng ngày, đơn vị nhận thông báo từ cán bộ giám sát của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ về việc ông N.T.T (sinh năm 1962), nhân viên đang trong thời gian thử việc tại công ty, vắng mặt tại vị trí làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp công ty tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9h15, ông N.T.T được phát hiện tại hố thang máy vận chuyển rác trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân và được đưa đi cấp cứu.

Mặc dù bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân không qua khỏi.

Sau vụ việc, bệnh viện đã phối hợp cơ quan công an và lực lượng bảo vệ hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và chưa có kết luận chính thức.