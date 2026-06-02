Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông tử vong trên vỉa hè

  • Thứ ba, 2/6/2026 15:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 2/6, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè Quốc lộ 20, đoạn qua trung tâm xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đạ Huoai 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra.

tu vong anh 1

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trên Quốc lộ 20 qua xã Đạ Huoai 2 để khám nghiệm, điều tra vụ người đàn ông tử vong chưa rõ danh tính. Ảnh: VOV.

Xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định người đàn ông đã tử vong. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính nạn nhân.

Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng ngoài 40 tuổi, da ngăm đen, cao khoảng 1,62m; mặc áo thun ngắn tay màu đen và đi dép nhựa tổ ong màu cam.

Công an xã Đạ Huoai 2 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh nhân thân nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tông đuôi xe tải trên Quốc lộ 1, người lái xe máy tử vong tại chỗ

Cú tông mạnh đuôi xe tải chạy cùng chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ.

28:1708 hôm qua

Ôtô tải va chạm xe máy trên quốc lộ ở Huế, cháu bé 6 tuổi tử vong

Xe tải đang chạy trên quốc lộ 49B, khi đến Km24+320 đoạn qua phường Phong Quảng, TP Huế) thì xảy ra va chạm với xe máy làm cháu bé 6 tuổi tử vong.

42:2544 hôm qua

Nam sinh 16 tuổi bị cuốn vào ống bơm nước, tử vong thương tâm

Trong lúc cùng nhóm bạn xuống tắm tại bể hút của một trạm bơm thủy lợi ở xã Bạch Ngọc (Nghệ An), nam sinh 16 tuổi không may bị dòng nước cuốn hút vào ống bơm, dẫn đến tử vong.

42:2545 hôm qua

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-via-he-quoc-lo-20-o-lam-dong-post1297147.vov

Theo Quang Sáng/VOV

tử vong Lâm Đồng tử vong bên đường lâm đồng Đạ Huoai 2

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý