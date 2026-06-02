Người đàn ông tử vong trên vỉa hè

Sáng 2/6, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè Quốc lộ 20, đoạn qua trung tâm xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đạ Huoai 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trên Quốc lộ 20 qua xã Đạ Huoai 2 để khám nghiệm, điều tra vụ người đàn ông tử vong chưa rõ danh tính. Ảnh: VOV.



Xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định người đàn ông đã tử vong. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính nạn nhân.

Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng ngoài 40 tuổi, da ngăm đen, cao khoảng 1,62m; mặc áo thun ngắn tay màu đen và đi dép nhựa tổ ong màu cam.

Công an xã Đạ Huoai 2 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh nhân thân nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong.