Nam Long lãi hơn 200 tỷ đồng sau nửa năm, gấp 3 lần cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng, Nam Long báo lãi ròng gần 208 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng quý II, lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm do hụt lãi tài chính và đóng góp từ công ty liên kết.

Sau 6 tháng, Nam Long đã hoàn thành khoảng 31% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ảnh: NLG.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 773 tỷ đồng , hơn gấp 3 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm mạnh từ 250 tỷ còn 43 tỷ đồng , phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết cũng thu hẹp đáng kể. Đồng thời, chi phí tài chính tăng vọt lên 121 tỷ đồng .

Kết quả, sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp bất động sản này báo lợi nhuận sau thuế quý II giảm hơn 60%, chỉ còn khoảng 98 tỷ đồng .

Dù vậy, lũy kế 6 tháng, Nam Long đạt 2.064 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh bàn giao sản phẩm bất động sản. Lãi ròng đạt gần 208 tỷ đồng , gấp 3 lần nửa đầu năm ngoái.

Năm nay, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.794 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 799 tỷ đồng . Như vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 31% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

NAM LONG LÃI 208 TỶ ĐỒNG SAU NỬA NĂM KQKD theo năm của Nam Long. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6T/2025 Doanh thu tỷ đồng 3480 2546 2217 5206 4339 3181 7196 2064 Lãi ròng

887 10007 850 1478 866 800 1387 208

Tính đến 30/6, tổng tài sản của NLG đạt hơn 28.200 tỷ đồng . Đáng chú ý, tiền mặt và các khoản tương đương tiền đã giảm gần 2.000 tỷ đồng , về còn hơn 3.500 tỷ đồng .

Trong khi đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho (chủ yếu là bất động sản dở dang) gần như không thay đổi, đạt hơn 17.900 tỷ đồng .

Trong nửa cuối năm, Nam Long dự kiến đẩy mạnh triển khai loạt dự án khu đô thị tích hợp như Waterpoint 355 ha (Tây Ninh), Izumi City (Đồng Nai), Mizuki Park (TP.HCM), Nam Long II Central Lake (Cần Thơ)...

Đáng chú ý, tại Đồng Nai, khu đô thị Waterfront (Izumi City) vừa được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500. Đây là bước tiến pháp lý quan trọng, tác động tích cực đến các kế hoạch triển khai của dự án. Nam Long cho biết từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở bán thêm phân khu tiếp theo tại Izumi City...

Mới đây nhất, doanh nghiệp còn "Bắc tiến" với dự án An Zen Residences tại TP Hải Phòng, do Nam Long ADC - thành viên của Tập đoàn Nam Long phát triển. An Zen Residences thuộc dòng EHome, có quy mô gần 1,5ha với 3 tòa tháp cao 18 tầng, dự kiến cung cấp 887 căn hộ.