Năm ‘hạn’ của Louvre

Một sự cố mới xảy ra chỉ vài tuần sau vụ trộm trang sức táo tợn tại Louvre, càng làm dấy lên lo ngại về an ninh và hạ tầng của bảo tàng danh tiếng nhất nước Pháp.

Bảo tàng Louvre liên tục gặp sự cố trong năm 2025. Ảnh: Reuters.

Một sự cố rò rỉ nước xảy ra vào cuối tháng 11 đã làm hư hại hàng trăm tư liệu tại bộ phận Ai Cập học của bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp).

Ông Francis Steinbock, phó quản lý bảo tàng, cho biết sự cố được phát hiện ngày 26/11. Hiện tượng rò rỉ nước làm ảnh hưởng “từ 300 đến 400 tư liệu”, chủ yếu là “các chuyên san Ai Cập học” và “tài liệu khoa học” phục vụ nghiên cứu.

Các tài liệu bị hư hại có niên đại từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Ông Steinbock mô tả đây là những nguồn tư liệu “cực kỳ hữu ích” nhưng “không phải độc bản”.

Ông Steinbock khẳng định “không có cổ vật hay hiện vật di sản nào bị ảnh hưởng”. Bảo tàng cũng chưa ghi nhận “thiệt hại không thể phục hồi” đối với số tư liệu này.

Theo thông báo, hiện tượng rò rỉ nước xảy ra do một van trong hệ thống sưởi và thông gió bị mở nhầm, khiến nước thấm qua trần nhà xuống nơi các tài liệu được lưu trữ.

Ông Steinbock cho biết hệ thống sưởi và thông gió này đã “lỗi thời”, bị ngừng hoạt động nhiều tháng và được lên kế hoạch thay thế từ tháng 9/2026. Toàn bộ tư liệu bị ảnh hưởng sẽ được “làm khô, chuyển đến cơ sở phục chế, sau đó đưa trở lại kệ”.

Cuối tháng 11, Louvre thông báo tăng giá vé đối với phần lớn du khách ngoài Liên minh châu Âu. Du khách từ Mỹ, Anh, Trung Quốc và nhiều nước khác sẽ phải trả 32 euro để vào bảo tàng.

Louvre cho biết mức tăng 45% này nhằm giúp bảo tàng tăng thêm tới 23 triệu USD doanh thu hàng năm để phục vụ các dự án cải tạo hạ tầng. Trong năm 2024, Louvre đón 8,7 triệu lượt khách, 69% đến từ nước ngoài.

Sự cố rò rỉ nước diễn ra trong bối cảnh Louvre vẫn chưa hết chấn động sau vụ trộm hồi tháng 10. Khi đó, một nhóm 4 người đột nhập bảo tàng đông khách nhất thế giới ngay giữa ban ngày, lấy đi số trang sức trị giá khoảng 102 triệu USD chỉ trong 7 phút rồi tẩu thoát. Vụ việc làm dấy lên tranh luận về hệ thống hạ tầng cũ kỹ của bảo tàng Louvre.