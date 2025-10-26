Điểm bất thường trong vụ trộm ở Louvre

Hai cựu đạo chích trang sức khét tiếng cho rằng vụ trộm táo tợn tại bảo tàng Louvre ở Paris chỉ có thể thực hiện được với sự giúp sức từ bên trong.

Giữa Paris hoa lệ, vụ trộm hơn 100 triệu USD trang sức hoàng gia tại bảo tàng Louvre cuối tuần trước đang khiến cả thế giới bàng hoàng. Những tên trộm đã đột nhập qua cửa sổ tầng hai của khu trưng bày Galerie d’Apollon và biến mất chỉ trong bảy phút, mang theo những viên kim cương và ngọc lục bảo từng thuộc về hoàng hậu Eugénie, vợ vua Napoleon III.

Khi giới chức Pháp vẫn loay hoay điều tra, hai cựu đạo chích danh tiếng đã lên tiếng, chia sẻ “chuyên môn” về vụ cướp được coi là táo bạo bậc nhất thế kỷ.

Cảnh sát đứng ngoài Bảo tàng Louvre hôm 19/10. Ảnh: Reuters.

“Phải có người trong cuộc”

Larry Lawton, 64 tuổi, từng ngồi tù hơn 11 năm vì hàng loạt vụ cướp tiệm kim hoàn ở bờ Đông nước Mỹ trong thập niên 1980-1990, cho biết ông “hiểu cảm giác adrenaline của một vụ cướp lớn”. Lawton nói rằng ông đang ngủ ở Florida thì nhận được cuộc gọi của bạn, báo tin bảo tàng danh tiếng ở Paris vừa bị đột nhập.

“Trước khi cướp, điều đầu tiên phải biết là mình có thể thoát được hay không”, ông nói. Tác giả cuốn hồi ký Kẻ cướp hoàn lương cho biết thời còn hành nghề, ông luôn khảo sát kỹ mục tiêu để tìm điểm yếu, chuẩn bị kỹ đường rút và luôn có người sẵn sàng tiêu thụ hàng trước khi ra tay.

Lawton nhận định nhóm trộm ở Louvre hẳn đã nắm rất rõ cấu trúc và vị trí của bộ sưu tập. Những kẻ này biết chính xác Galerie d’Apollon là nơi chứa các món trang sức và đã dùng xe tải có thang điện để leo lên, sau đó dùng máy mài để phá cửa sổ.

Lawton nhấn mạnh: “Phải có tay trong. Có thể chỉ là bạn gái làm hướng dẫn viên và cô này biết chính xác vị trí thích hợp”.

Lawton kể thêm rằng trong quá khứ, ông từng hủy vụ cướp lớn ở khách sạn Fontainebleau, Miami Beach sau nhiều tuần chuẩn bị, chỉ vì cảm thấy chưa đúng thời điểm. Theo Lawton, những kẻ cướp Louvre biết chọn thời điểm, nhưng hành động không hoàn hảo. Họ bỏ lại găng tay, mũ bảo hiểm, áo gi-lê, tất cả đều có dấu vết ADN. “Họ không phải tay chuyên nghiệp, mà chỉ là những kẻ cơ hội”, ông Lawton nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường vụ trộm. Ảnh: Abaca Press

Điều khiến Lawton khó tin nhất là nhóm này đã đánh rơi chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugénie khi tẩu thoát. “Tôi từng cướp hơn 25 tiệm kim hoàn, tổng giá trị 18- 20 triệu USD . Chưa bao giờ tôi đánh rơi một chiếc nhẫn, huống hồ là vương miện 20 triệu”.

“Louvre thật ngớ ngẩn khi không mua bảo hiểm”

Joan Hannington, 69 tuổi, “Nữ tướng Kim cương” khét tiếng ở London, Anh, trong thập niên 1980 với những lần nuốt kim cương vào bụng, cho rằng vụ đột nhập vào bảo tàng Louvre mang đầy dấu hiệu của một vụ cướp có nội gián tiếp tay vì nhóm trộm có vẻ nắm rõ các lỗ hổng an ninh của bảo tàng.

“Phải có người trong cuộc”, bà Hannington nói qua điện thoại từ nhà riêng ở West Sussex, Anh.

Hồi ký của Hannington, “Joan: Câu chuyện thật về cách tôi trở thành nữ trộm kim cương khét tiếng nhất nước Anh”, đã được chuyển thể thành loạt phim truyền hình ngắn phát sóng năm 2024.

Những tên trộm đã sử dụng thang điện gắn trên xe tải để vào khu vực Galerie d’Apollon đánh cắp đồ trang sức. Ảnh: Abaca Press.

Hannington cho rằng, việc tiêu thụ số đá quý lấy được từ Louvre sẽ không quá khó khăn. Nhóm trộm đã lấy đi 8 món trang sức quý, gồm dây chuyền lam ngọc, dây chuyền ngọc lục bảo cùng đôi hoa tai đồng bộ, và chiếc vương miện từng được Hoàng hậu Eugénie đội tại Triển lãm Thế giới Paris năm 1855.

“Họ có thể tháo rời tất cả rồi bán từng viên đá riêng lẻ. Chúng cũng có thể được chế tác lại thành nhẫn”, bà nói.

Về phản ứng của nhà chức trách Pháp và bảo tàng Louvre, Hannington không giấu được sự mỉa mai. “Ở quê tôi, nếu ai sở hữu từng ấy kim cương, trang sức hay cổ vật mà không mua bảo hiểm thì thật đáng xấu hổ”, Hannington chia sẻ.

Khi được hỏi nhóm trộm có thể sẽ làm gì tiếp theo, Lawton nói rằng những người này có thể sẽ rời khỏi Pháp ngay. Dù di chuyển bằng máy bay là lựa chọn rủi ro, ông cho rằng vẫn có cách để đem đá quý qua cửa an ninh sân bay.

Hannington, người từng ăn trộm các tiệm kim hoàn nơi mình làm việc, cho biết đôi khi bà sẽ nuốt đá quý cùng dầu ô liu để vận chuyển. “Nó sẽ đi qua cơ thể thôi rồi ra ngoài”, bà nói.

Ông Lawton nhận định dường như chỉ là vấn đề thời gian trước khi nhóm trộm bị bắt và truy tố, trừ khi họ giữ lại một phần đá quý làm “quân bài mặc cả”. “Bạn có thể chôn kim cương mãi mãi”, ông nói.