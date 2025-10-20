Nhóm trộm chỉ mất 4 phút để cuỗm bảo vật từ bảo tàng Louvre

Chỉ trong vài phút, nhóm trộm đã đột nhập vào bảng tàng Louvre, đập vỡ một số tủ trưng bày để lấy đi những món trang sức vô giá từ thời Napoléon.

Bảo vật trong bảo tàng Louvre bị đánh cắp chỉ trong vài phút. Ảnh: Reuters

Vụ trộm táo tợn xảy ra vào sáng 19/10, ngay giữa ban ngày, chỉ khoảng 30 phút sau khi bảo tàng mở cửa đón khách.

Đây được coi là một trong những vụ trộm quy mô lớn nhất trong lịch sử các bảo tàng.

Những đồ vật bị lấy cắp được trưng bày ở tủ kính nơi chỉ cách bức tranh Mona Lisa nổi tiếng khoảng 250 m. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati gọi đây là “phi vụ chuyên nghiệp kéo dài đúng 4 phút”.

Những món đồ bị lấy cắp gồm vương miện của Hoàng hậu Eugénie - vợ Hoàng đế Napoléon III, nạm hơn 1.300 viên kim cương và ngọc lục bảo. Chiếc vương miện sau đó được tìm thấy bên ngoài bảo tàng trong tình trạng bị hư hại.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các du khách bối rối được hướng dẫn ra khỏi kim tự tháp kính và sân xung quanh, trong khi cảnh sát phong tỏa những con phố dọc bờ sông Seine.

Một giàn nâng, được cho là do bọn trộm mang đến, vẫn còn dựng bên mặt bảo tàng hướng sông, chính là đường chúng đột nhập. Sự việc này cho thấy một điểm yếu đáng lo ngại: Thiết bị lớn như vậy có thể được đưa vào bảo tàng mà không bị kiểm tra.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết nhóm trộm sử dụng giàn nâng để tiếp cận sảnh chứa bộ sưu tập 23 món đồ hoàng gia.

Mục tiêu của chúng là Phòng trưng bày Apollon, nơi lưu giữ các viên kim cương vương miện, gồm các viên Regent, Sancy và Hortensia nổi tiếng.

Bọn trộm đập vỡ hai tủ trưng bày rồi tẩu thoát trên xe máy. Chuông báo động vang lên và nhân viên Louvre chạy đến, nhưng nhóm trộm đã kịp lấy đi 8 món đồ trang sức quý giá, gồm dây chuyền, bông tai, vương miện, trâm cài từ thế kỷ 19.

Những vụ cướp giữa ban ngày hiếm khi xảy ra, và phi vụ lần này trở thành một trong những phi vụ táo bạo nhất ở châu Âu kể từ vụ trộm kho báu xanh Dresden năm 2019.

Louvre từng xảy ra nhiều vụ trộm và phá hoại trong lịch sử. Trong vụ nghiêm trọng xảy ra năm 1911, bức Mona Lisa bị Vincenzo Peruggia lấy khỏi khung và mãi sau 2 năm mới được tìm thấy ở Florence. Năm 1956, một du khách ném đá vào bức tranh, làm bong lớp sơn ở khuỷu tay trái và buộc bảo tàng phải đưa tác phẩm vào kính bảo vệ.

Bảo tàng nổi tiếng là nơi lưu giữ nhiều báu vật của nhân loại: Bức Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci, Venus de Milo không tay, Chiến thắng có cánh Samothrace lộng gió trên cầu thang Daru, Bộ luật Hammurabi, hay các kiệt tác của Delacroix và Géricault. Mỗi ngày có tới 30.000 lượt khách đổ về chiêm ngưỡng.

Vụ trộm lập tức trở thành đề tài chính trị. Lãnh đạo cực hữu Jordan Bardella dùng vụ việc này để chỉ trích Tổng thống Emmanuel Macron, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Pháp đang đối mặt với nhiều áp lực.

“Louvre là biểu tượng toàn cầu của văn hóa chúng ta. Vụ cướp này, khiến những kẻ trộm lấy đi châu báu của Hoàng gia Pháp, là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận với đất nước. Nhà nước còn suy đồi đến mức nào nữa?” ông Bardella viết trong bài đăng trên trên mạng xã hội X.