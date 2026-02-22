Nam giới phương Tây nghiện làm đẹp, nhưng ngại

Ngày càng nhiều nam giới ở các nước phương Tây đầu tư chăm sóc ngoại hình, một phần do ảnh hưởng từ mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người không dám thừa nhận họ đang "làm đẹp".

Chuyên gia cho biết nhiều nam giới ngần ngại gọi hoạt động chăm sóc da hay cơ thể là "làm đẹp". Ảnh: GQ

Chỉ vài tuần sau khi bộ phim truyền hình thể thao lãng mạn Heated Rivalry nổi tiếng ra mắt, quy trình chăm sóc da tỉ mỉ của nam chính Hudson Williams đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong một video lan truyền trên mạng xã hội, chàng trai 24 tuổi hướng dẫn người xem về “quy trình làm đẹp 5 bước kiểu Hàn Quốc”.

Williams cạo râu kỹ, làm sạch da, thực hiện các bước thu nhỏ lỗ chân lông, dùng nước hoa hồng “siêu sáng da” và các loại serum “trẻ hóa” khuôn mặt và cơ thể. Video dài gần 20 phút, thu hút gần 700.000 lượt xem, gần 2.000 bình luận và 40.000 lượt thích chỉ tính riêng trên Youtube.

Jordan Foster - Phó giáo sư về xã hội học tại Đại học MacEwan, Canada, nhận định việc Williams công khai quy trình làm đẹp trên mạng xã hội phản ánh sự thay đổi về văn hóa trong cộng đồng nam giới. Từ lời khuyên về phong cách thời trang, tập thể dục tới chăm sóc da và tóc, đàn ông cũng đang đầu tư vào ngoại hình. Tuy nhiên, nam giới gọi những nỗ lực chăm sóc da mặt và cơ thể mình bằng mọi cái tên, trừ “làm đẹp”.

Khi áp lực làm đẹp không còn của riêng phái nữ

Theo ông Foster, quyền lực văn hóa của cái đẹp từ lâu đã đè nặng lên phụ nữ, khi họ luôn được khuyến khích thay đổi ngoại hình để theo kịp các chuẩn mực làm đẹp khắt khe và mâu thuẫn nhau.

Gần đây, các tiêu chuẩn sắc đẹp và ngoại hình cũng dần gia tăng mạnh mẽ ở nam giới. Cơ thể nam giới xuất hiện ngày càng nhiều trong các quảng cáo sản phẩm và chiến dịch chính thống, cùng với đó là sự bùng nổ mỹ phẩm dành riêng cho phái mạnh.

Việc đầu tư vào chăm sóc da và chải chuốt không còn là điều hiếm gặp, đặc biệt khi đàn ông trẻ tuổi nỗ lực cải thiện khuôn mặt và vóc dáng thông qua các quy trình nhiều bước, không khác là bao so với ngôi sao Hudson Williams.

Ngôi sao Hudson Williams giới thiệu loại toner anh sử dụng trong video trên Youtube. Ảnh: The Cut.

“Ngoài ra, do ảnh hưởng của mạng xã hội và áp lực ‘trông bảnh, trông đẹp’, nam giới chăm chút ngoại hình giống cách nữ giới đã làm từ lâu”, ông Foster chia sẻ.

Bên cạnh những khoản đầu tư này, đàn ông được khuyến khích tăng cơ để có vẻ ngoài cơ bắp và săn chắc. Những người có tầm ảnh hưởng và người nổi tiếng đều hưởng ứng tiêu chuẩn này, theo đuổi một loạt bài tập thể dục cải thiện vóc dáng và thay đổi “dựa trên khoa học” thúc đẩy cơ bắp phát triển. Để lên cơ cần chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện cường độ cao.

Tuy nhiên, một số người thử nhiều phương pháp cực đoan, đôi khi nguy hiểm, để chỉnh sửa và hoàn thiện vẻ ngoài.

Ông Foster chỉ ra thuật ngữ “looksmaxxing”, ám chỉ nỗ lực cải thiện tối đa ngoại hình của nam giới. Những phương pháp như “mewing” (đặt lưỡi để định hình hàm) hay nguy hiểm hơn là “bone-smashing” (dùng đồ vật tác động lực mạnh lên khuôn mặt) đang được lăng xê rầm rộ để tạo khuôn mặt cân đối và xương hàm chuẩn nam tính.

Sự bùng nổ của các trào lưu này dẫn tới xu hướng “ám ảnh bệnh lý” về ngoại hình, gây hậu quả nghiêm trọng cho phái mạnh. Nhiều báo cáo cho thấy đàn ông ngày càng bất an và tự ti về cơ thể, dẫn đến chứng rối loạn hình thể cơ bắp. Đây là một bệnh liên quan tới mặc cảm ngoại hình khi một người luôn bị ám ảnh mình chưa đủ cơ bắp.

Thậm chí tại Anh, giới trẻ đang chịu áp lực phải phô diễn cơ thể kiểu “siêu nam tính” và ra vẻ quyền lực trên mạng.

Làm đẹp là "nữ tính"?

“Trong nghiên cứu đang thực hiện với sinh viên tại Đại học Toronto và Đại học MacEwan, tôi cũng ghi nhận những áp lực tương tự. Những người trẻ tôi trò chuyện cùng khẳng định dù ngoại hình là gánh nặng với mọi người, đàn ông đang chịu chi phối từ một nền văn hóa quá ám ảnh với vẻ ngoài. Các nền tảng mạng xã hội cùng người nổi tiếng, KOL tạo tâm lý so sánh giữa đàn ông với nhau về vóc dáng, khiến nhiều người cảm thấy bản thân chưa bao giờ đủ tốt”, ông Foster cho biết.

Tuy nhiên, ít người mô tả những áp lực này bằng các thuật ngữ liên quan đến “làm đẹp”. Làm đẹp vốn là lĩnh vực được coi là nữ tính, thuộc về phụ nữ, phù phiếm hoặc không quan trọng.

Không chỉ mua sản phẩm chăm sóc da, đàn ông cũng hứng thú với phẫu thuật thẩm mỹ và liệu trình chuyên sâu. Ảnh: iStock.

“Tuy nhiên, họ dần nhận ra rằng làm đẹp mang lại phần thưởng, và thuộc về những ai sẵn lòng chi tiền. Do đó, nam giới trở thành thị trường phát triển và sinh lợi với các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế riêng cho phái mạnh. Phân khúc thị trường này chưa được khai thác triệt để, trong khi số lượng nam giới chi tiêu ngày càng tăng”, ông Foster cho hay.

Năm 2024, công ty nghiên cứu thị trường Mintel báo cáo hơn một nửa đàn ông sử dụng các sản phẩm chăm sóc da mặt, với GenZ chiếm thị phần tăng trưởng lớn nhất, đặc biệt là các sản phẩm “cao cấp” và “sạch”.

Thị trường toàn cầu cho các sản phẩm làm đẹp của nam giới, bao gồm chăm sóc da và chải chuốt, ước tính vượt mức 5 tỷ USD vào năm 2027, góp phần vào định giá 450 tỷ USD của toàn ngành.

Đàn ông cũng quan tâm tới các liệu trình làm đẹp đắt đỏ và chuyên sâu. Học viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ cho biết ngày càng nhiều nam giới tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, tạo hình cơ thể, cũng như các thủ thuật không xâm lấn như tiêm chất làm đầy (filler) và botox.