Tình trạng thiếu hụt nam giới trên toàn Latvia ngày càng trầm trọng đến mức nhiều phụ nữ phải tìm đến dịch vụ “chồng thuê theo giờ” để phụ giúp các công việc trong gia đình.

Tình trạng thiếu đàn ông trên toàn quốc ở Latvia ngày càng buộc phụ nữ phải thuê "chồng theo giờ" để giúp đỡ việc nhà. Ảnh: New York Post.

Theo Eurostat, Latvia hiện có số phụ nữ nhiều hơn nam giới tới 15,5% - gấp hơn ba lần mức trung bình của Liên minh châu Âu. Trong nhóm trên 65 tuổi, số liệu từ World Atlas cho thấy số phụ nữ thậm chí nhiều gấp đôi nam giới.

Cô Dania, hiện làm việc tại các lễ hội, chia sẻ rằng 98% đồng nghiệp của cô đều là nữ.

“Điều đó không có gì sai… nhưng để cân bằng một chút thì cũng muốn có vài người đàn ông để trò chuyện, tán gẫu cho thú vị hơn”, cô nói.

Cô Zane, bạn của Dania, cũng đồng tình: “Vậy nên tất cả bạn bè tôi đã ra nước ngoài và tìm bạn trai ở đó”.

Để bù vào khoảng trống nam giới, nhiều phụ nữ như Dania ngày càng tìm đến các dịch vụ cho thuê đàn ông làm việc nhà trong thời gian ngắn.

Nghe qua có vẻ giống kịch bản phim hài, nhưng các nền tảng như Komanda24 đang bùng nổ. Chỉ với vài euro, phụ nữ có thể thuê “Những người đàn ông với đôi tay vàng” đến sửa ống nước, đóng đồ gỗ, sửa chữa linh tinh hay treo TV,... mà không phải đối mặt với những câu tán tỉnh gượng gạo.

Trong khi đó, dịch vụ của Remontdarbi.lv cho phép phụ nữ đặt “chồng theo giờ” qua mạng hoặc điện thoại. Người được thuê sẽ xuất hiện trong vòng một giờ, hoạt động chẳng khác gì phiên bản “đậm chất gợi ý” của TaskRabbit.

Dịch vụ của Remontdarbi.lv cho phép phụ nữ thuê "chồng trong một giờ" trực tuyến hoặc qua điện thoại, sau đó họ sẽ xuất hiện trong vòng một giờ. Ảnh: New York Post.

Khi đến nơi, những người thợ đa năng này sẽ làm đủ mọi việc: sơn tường, sửa rèm, và hoàn thành hàng loạt việc nhà còn tồn đọng trong bối cảnh Latvia khan hiếm đàn ông.

Về tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng tại Latvia, các chuyên gia cho rằng một phần nguyên nhân đến từ tuổi thọ nam giới thấp hơn hẳn do sức khỏe kém và lối sống không lành mạnh.

“Nam giới có nguy cơ hút thuốc cao gấp ba lần, với 31% đàn ông hút thuốc so với chỉ 10% phụ nữ,” World Atlas chỉ ra. “Tỷ lệ béo phì hoặc thừa cân ở nam giới cũng nhỉnh hơn: 62% so với 57% ở phụ nữ”.

Hiện tượng “thuê chồng” không chỉ xuất hiện ở Latvia. Năm 2022, Laura Young - một bà mẹ ba con ở Anh - từng gây bão mạng khi “cho thuê” chính chồng mình, James, để làm các công việc lặt vặt kiếm thêm thu nhập.

Dịch vụ có tên “Thuê anh chồng đa năng của tôi” cho phép James nhận đủ loại việc: sửa chữa cơ bản, sơn sửa, trang trí, lát gạch, trải thảm…

James, 42 tuổi, kín lịch cả tháng 11 với mức giá 44 USD /giờ hoặc 280 USD /ngày. Công việc phát đạt đến mức hai vợ chồng thậm chí còn từ chối bớt khách.