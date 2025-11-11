Nam ca sĩ vấp tranh luận

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ ba, 11/11/2025 05:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

CONGB gây tranh luận khi dùng lời lẽ mang hàm ý nhạy cảm nhắc đến Sơn.K. Câu nói nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, phát ngôn của CONGB trên mạng xã hội Threads đã gây nhiều tranh luận. Cụ thể, trong một bài đăng, nam nghệ sĩ viết: “Anh thấy ảnh này ai cũng đẹp CẢ, CẢ SƠN ĐI”. Câu nói này được cho là hướng đến Sơn.K, và trong đó một từ nói lái mang nội dung nhạy cảm, thiếu chuẩn mực.

Không lâu sau đó, CONGB đã chủ động xóa dòng trạng thái. Tuy nhiên, ảnh chụp lại câu nói nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng việc sử dụng ngôn từ nhạy cảm, dù chỉ mang tính đùa cợt, vẫn là hành động thiếu tinh tế và không phù hợp với hình ảnh người nghệ sĩ.

Hình ảnh CONGB tại Anh trai "say hi". ẢNh: BTC

“Người nổi tiếng cũng nên hạn chế”, “không biết thân cỡ nào, nhưng lấy tài khoản có hàng nghìn người theo dõi để đùa như vậy là không nên", “là người của công chúng thì nói vậy không được hay và lịch sự”, là một số bình luận của khán giả.

Tuy nhiên, không ít tài khoản khác cho rằng đây chỉ là câu nói đùa bình thường, không nên quá khắt khe. Bên cạnh đó, CONGB đã nhanh chóng nhận ra sai sót và xóa bài đăng. Giữa tranh cãi, CONGB không lên tiếng.

CONGB tên thật Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000, từng là thành viên nhóm nhảy Oops Crew và tham gia Boys Planet 999. Sau thời gian trui rèn tại Hàn Quốc, CONGB trở lại Việt Nam, tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

TạiAnh trai "say hi" mùa 2, CONGB được chọn vào đội của Karik ngay từ vòng đầu và sau đó đảm nhận vai trò đội trưởng ở live stage 3. Các phần thi có sự góp mặt của anh như Hermosa hay Đoạn kịch câm đều nhận được sự quan tâm trên nền tảng trực tuyến. Anh hiện được xem là một trong những thí sinh có tiến bộ qua từng vòng thi.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

CONGB Anh trai giải trí tranh cãi

