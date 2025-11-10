Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ lo lắng khi sức khỏe suy yếu nhưng vẫn làm việc liên tục. Phản hồi của công ty quản lý bị cho là qua loa, thiếu quan tâm đến nghệ sĩ.

Gần đây, thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ và giới truyền thông Trung Quốc.

Theo 163, trong buổi phát sóng trực tiếp tối 7/11, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với vẻ mệt mỏi, giọng khàn đặc và liên tục ho ngay giữa chương trình. Nhân viên hậu trường đã phải nhanh chóng tiến lại hỗ trợ khi cô gần như nghẹt thở vì cơn ho.

Được biết, tình trạng này không phải do cảm cúm thông thường. Nữ diễn viên đã bị ho kéo dài từ tháng 9 đến nay, khiến sức khỏe suy giảm rõ rệt. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục ghi hình và tham gia nhiều hoạt động quảng bá.

Dich Le Nhiet Ba anh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng. Ảnh: Sohu.

Một số hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Nhiệt Ba vẫn xuất hiện tại phim trường với miếng dán hạ sốt trên trán. Trong buổi quay đêm giữa trời lạnh, cô mặc trang phục mỏng, bên cạnh chỉ có một trợ lý và một vệ sĩ. Người hâm mộ tỏ ra bức xúc khi cho rằng ê-kíp thiếu sự chuẩn bị, không đảm bảo điều kiện chăm sóc cơ bản cho nghệ sĩ.

Nhiều bình luận trên các diễn đàn bày tỏ sự lo ngại và chỉ trích công ty quản lý vì để Địch Lệ Nhiệt Ba làm việc quá sức. Một số người còn chia sẻ lịch trình dày đặc của cô trong suốt nhiều năm qua, trung bình mỗi ngày chỉ nghỉ chưa đến 5 tiếng đồng hồ, cho rằng nghệ sĩ đang bị coi như “công cụ kiếm tiền”.

Dù tình hình sức khỏe chưa ổn định, lịch trình làm việc của nữ diễn viên vẫn tiếp tục dày đặc. Bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng do cô đóng chính dự kiến ra mắt vào ngày 22/11, với chuỗi hoạt động quảng bá, livestream và họp báo đã được sắp xếp trước.

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 10/11, phía công ty quản lý đưa ra thông báo Địch Lệ Nhiệt Ba “đã được bác sĩ thăm khám và đang trong quá trình hồi phục”.

Sau đó, nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp cần có động thái cụ thể và trách nhiệm hơn, thay vì chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, được mệnh danh là "mỹ nhân Tân Cương" với sắc vóc nổi bật. Cô tham gia các tác phẩm nổi tiếng ở Việt Nam như Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Người tình kim cương, Liệt hoả như ca, Nghìn lẻ một đêm...

  • Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba là một nữ diễn viên Trung Quốc, người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Năm 2013, Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt với vai chính trong bộ phim A Na Nhĩ Hãn. Danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến nhiều hơn khi cô đoạt giải Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất nhờ vai diễn trong Người tình kim cương (2015). Cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Dolce & Gabbana,...

    • Ngày sinh: 3/6/1992
    • Nơi sinh: Tân Cương, Trung Quốc
    • Phim: Cổ kiếm kỳ đàm, Người tình kim cương, Lý Huệ Trân xinh đẹp, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa,...

Đọc tiếp

