Vệ sĩ của G-Dragon cảm ơn fan Việt

Thông qua trang cá nhân, vệ sĩ của G-Dragon đăng ảnh đêm diễn tại Hưng Yên và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam.

Chiều 10/11, G-Dragon rời Hà Nội để trở về Hàn Quốc bằng máy bay riêng. Nam rapper đã có 2 đêm nhạc được tổ chức hoành tráng tại Hưng Yên.

Vào thời điểm trưởng nhóm Big Bang rời đi, Tiger Jae Ho, vệ sĩ thân cận của anh, đăng những tấm ảnh đáng nhớ trong đêm nhạc lên trang cá nhân kèm chia sẻ: “Xin cảm ơn, Vietnam”. Trước đó, thông qua tính năng story, G-Dragon cũng chia sẻ hình ảnh về đêm diễn.

Ngoài ra, sáng 10/11, hình ảnh được cho là của bố mẹ G-Dragon đi thăm một số địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý. Gia đình đã có mặt trong 2 đêm diễn tại Hưng Yên để ủng hộ nam rapper.

Nhiều sao Việt xem concert G-Dragon tại Hưng Yên.

Với 2 đêm nhạc diễn ra tối 8-9/11, G-Dragon thu hút hàng chục nghìn khán giả. Đông đảo sao Việt như Soobin, Phương Ly, RHYDER, Diệu Nhi, Đàm Thu Trang… cũng tới gặp ngôi sao Hàn.

Vào đêm thứ 2 diễn ra tối 9/11, trời đổ mưa nhưng G-Dragon vẫn biểu diễn các bản hit như POWER, Home Sweet Home, Crooked... hết mình trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Nam rapper cũng hứa hẹn trở lại với khán giả Việt vào năm tới. Trên mạng xã hôi, đông đảo fan mong đợi ngày Big Bang sớm tái hợp trên sân khấu.

Hồi tháng 6, khi G-Dragon biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình, trời đổ mưa lớn. Buổi diễn sau đó được nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đăng tải, khen ngợi. Bất chấp việc biểu diễn lúc điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nam rapper vẫn biểu diễn hết mình, làm bùng nổ sân khấu.

Sau đêm nhạc, G-Dragon cũng chia sẻ loạt ảnh đáng nhớ trong sự kiện lên trang cá nhân. Nam rapper bày tỏ anh đã có những giây phút đáng nhớ, vui vẻ bên khán giả đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

G-Dragon sinh năm 1988, là trưởng nhóm của Big Bang - một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. Họ tiên phong trong thể loại hip hop với những ca khúc nổi tiếng như Haru Haru, Bang Bang Bang, Fantastic Baby… Sau đó, G-Dragon phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành sao hạng A.