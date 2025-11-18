Nam ca sĩ lao đao sau vụ Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm

Namewee, người có mặt khi Tạ Hữu Tâm tử vong, hiện rơi vào khủng hoảng sự nghiệp. Dù chưa có kết luận chính thức, anh mất toàn bộ lịch trình công việc.

Theo China Times, ca sĩ Malaysia Namewee - người có mặt tại hiện trường khi hotgirl Đài Loan Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm tại Kuala Lumpur - hiện đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng trong sự nghiệp.

Dù cơ quan điều tra Malaysia chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy cái chết của Tạ Hựu Tâm có liên quan trực tiếp đến anh, nhưng hệ lụy vụ án đã khiến toàn bộ công việc của Namewee bị huỷ bỏ. Song, may mắn là chưa phát sinh yêu cầu bồi thường hợp đồng.

"Công việc vốn đã được sắp kín đến tận cuối năm sau đều bị hủy. Nếu có việc cần người thì có thể tìm tôi, giá cả có thể thương lượng. Làm lao động phổ thông cũng được, tôi biết chiên gà rán, xào cơm, nấu cà ri, rửa nồi, thậm chí lắp khung sắt cửa sổ. Việc gì không biết thì tôi có thể học, chỉ cần có thu nhập là được", anh viết trên trang cá nhân.

Sự cố cũng khiến anh bị loại khỏi nhiều sự kiện lớn, trong đó có chương trình countdown 2026, chấm dứt chuỗi nhiều năm liên tiếp biểu diễn tại Đài Loan dịp cuối năm.

Namewee cho biết mọi công việc của anh đều đã bị hủy bỏ. Ảnh: Niang Genghao.

Ở diễn biến liên quan, báo cáo khám nghiệm tử thi của Tạ Hữu Tâm đã hoàn tất và đang chờ công tố Malaysia xác nhận. Nạn nhân được hỏa táng ngày 16/11 và gia đình sẽ đưa tro cốt về Đài Loan.

Tạ Hữu Tâm - được biết đến với hình ảnh “nữ thần ngành điều dưỡng” - đã tử vong ngày 27/10 tại một khách sạn ở Kuala Lumpur. Trước đó, Namewee khai vào ngày xảy ra vụ việc, người này và Tạ Hữu Tâm đang thảo luận nội dung quay video tại khách sạn.

Sau đó, nạn nhân nói muốn đi tắm rửa. Suốt nửa giờ không nghe thấy tiếng nước chảy, nên Namewee cảm thấy bất thường và đi kiểm tra. Tại phòng tắm, Namewee phát hiện nạn nhân đã không còn dấu hiệu sự sống. Người này khẳng định đã thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng không thành công, sau đó gọi cấp cứu.

Sau khi khám xét phòng của Namewee, cảnh sát thu giữ 9 viên thuốc màu xanh nghi là thuốc lắc. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với 4 loại ma túy là amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.

Tuy nhiên, báo cáo của cảnh sát khẳng định chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy Namewee liên quan đến nguyên nhân tử vong. Sau 9 ngày bị tạm giữ, anh được cho tại ngoại nhưng vẫn phải sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra. Namewee thừa nhận vụ án có thể kéo dài vài tháng nữa mới có kết luận.