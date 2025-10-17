Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam bảo vệ tử vong bất thường trong công ty ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 17/10/2025 16:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nam bảo vệ chạy từ ngoài đường vào trong công ty rồi ngã gục xuống đất và tử vong sau đó. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi người đàn ông ngã gục tử vong.

Ngày 17/10, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người tử vong trong công ty vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 16/10, người đàn ông tên N. (42 tuổi) làm bảo vệ một công ty trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Đông Hòa, TP.HCM chạy từ bên ngoài vào trong công ty rồi ngã gục xuống đất.

Một số người có mặt trong công ty thấy ông N. nằm bất động, miệng chảy máu nên gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an phường Đông Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra và chờ làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vợ chết ở nhà chưa rõ nguyên nhân, chồng ra đường lao vào xe tải

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang làm rõ vụ việc hai vợ chồng tử vong, trong đó vợ chết tại nhà, người chồng ra đường lao vào xe tải.

27:1637 hôm qua

Bé gái tử vong trước chợ đầu mối Thủ Đức

Sáng 14/10, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trước Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (đường Đỗ Mười, phường Tam Bình).

14:54 14/10/2025

Lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Theo báo cáo mới nhất của bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, có 3 người tử vong, 20 người bị thương đang được điều trị.

22:01 13/10/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

