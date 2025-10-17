Nam bảo vệ tử vong bất thường trong công ty ở TP.HCM

|
Hiện trường nơi người đàn ông ngã gục tử vong.
Ngày 17/10, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người tử vong trong công ty vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, đêm 16/10, người đàn ông tên N. (42 tuổi) làm bảo vệ một công ty trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Đông Hòa, TP.HCM chạy từ bên ngoài vào trong công ty rồi ngã gục xuống đất.
Một số người có mặt trong công ty thấy ông N. nằm bất động, miệng chảy máu nên gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an phường Đông Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.
Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra và chờ làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.