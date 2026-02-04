Mỹ và Iran sẽ đàm phán hạt nhân tại Oman

Theo một nhà ngoại giao khu vực, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Oman ngày 6/2 trong bối cảnh nguy cơ đối đầu đang gia tăng khi Tổng thống Trump tăng cường lực lượng tại Trung Đông.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông Trump cảnh báo, “những điều tồi tệ” nhiều khả năng sẽ xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận, qua đó gia tăng sức ép với Iran giữa lúc hai bên đưa ra những đe dọa không kích lẫn nhau, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến lớn hơn. Iran tuyên bố sẽ không nhượng bộ về chương trình tên lửa đạn đạo, đồng thời coi đây là “lằn ranh đỏ” trong các cuộc đàm phán.

Phóng viên Barak Ravid của Axios dẫn một nguồn tin Arab cho biết, chính quyền ông Trump đã chấp thuận đề nghị của Iran chuyển địa điểm đàm phán từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Oman. Các cuộc thảo luận cũng đang tiếp diễn về khả năng các nước Arab và Hồi giáo trong khu vực có tham gia đàm phán tại Oman hay không.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 3/2, ông Trump nói: “Chúng tôi đang đàm phán với họ ngay lúc này". Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết và từ chối cho biết địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán.

Một nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ, con rể của ông Trump là Jared Kushner sẽ tham gia các cuộc đàm phán cùng với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Các bộ trưởng từ một số quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ban đầu cũng được dự kiến sẽ tham dự. Tuy nhiên, nguồn tin khu vực nói với Reuters rằng Tehran hiện muốn chỉ tiến hành các cuộc đàm phán song phương với Mỹ.

Một quan chức khu vực trước đó nói với Reuters rằng ưu tiên của nỗ lực ngoại giao hiện nay là tránh xung đột và hạ nhiệt căng thẳng.

Theo quân đội Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran bay về phía tàu sân bay Abraham Lincoln với “ý đồ không rõ ràng” đã bị một tiêm kích F-35 của Mỹ bắn hạ vào 3/2. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết đã mất liên lạc với một máy bay không người lái trên vùng biển quốc tế, nhưng không rõ nguyên nhân.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc, trong một sự cố khác cùng ngày, lần này tại Eo biển Hormuz, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã quấy rối một tàu chở dầu treo cờ Mỹ.

“Hai tàu cao tốc của IRGC và một máy bay không người lái Mohajer của Iran đã tiếp cận tàu M/V Stena Imperative với tốc độ cao và đe dọa lên tàu cũng như chiếm giữ tàu chở dầu này", Người phát ngôn của CENTCOM - Đại úy Hải quân Tim Hawkins cho biết. Còn theo nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard, các tàu Iran đã ra lệnh cho tàu chở dầu tắt máy và chuẩn bị để bị kiểm tra nhưng tàu này đã tăng tốc và tiếp tục hành trình.

Các nguồn tin Iran nói với Reuters tuần trước rằng ông Trump đã đưa ra ba điều kiện để nối lại đàm phán: Iran phải làm giàu urani ở mức bằng 0, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt việc ủng hộ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Iran từ lâu khẳng định cả ba yêu cầu này đều là sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, hai quan chức Iran nói với Reuters rằng giới lãnh đạo nước này coi chương trình tên lửa đạn đạo, thay vì vấn đề làm giàu urani, mới là trở ngại lớn hơn trong tiến trình đàm phán.