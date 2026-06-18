Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ, mở lại eo biển Hormuz sớm hơn

Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran đã chính thức ký biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước và mở lại eo biển Hormuz sớm hơn kế hoạch.

Tổng thống Trump đang có mặt tại Pháp để dự hội nghị G7, hiện tại, hội nghị đã khép lại. Ảnh: Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ngày 17/6 (giờ miền Đông nước Mỹ) cho biết, dù thỏa thuận dự kiến được ký kết trong một buổi lễ chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6, hai bên đã tiến hành ký kết sớm hơn kế hoạch. Hiện tại, Nhà Trắng và truyền thông nhà nước Iran đã chính thức công bố các nội dung của văn kiện này.

Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran nhằm mục đích mở rộng phạm vi lệnh ngừng bắn và khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, theo CNN, với độ dài chưa đầy 800 từ tiếng Anh, bản đề cương gồm 14 điểm này để ngỏ rất nhiều chi tiết quan trọng, bao gồm cả vấn đề nhạy cảm là chương trình hạt nhân của Iran.

Dù vậy, văn kiện này hứa hẹn mang lại cho Iran nguồn tài chính lớn - bằng cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để Iran có thể bán dầu ra thế giới, đồng thời có khả năng cho phép Iran tiếp cận hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa và 300 tỷ USD tiền tài trợ.