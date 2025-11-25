Mỹ: Ukraine đã đồng ý kế hoạch hòa bình

Giới chức Mỹ nói Ukraine đã chấp nhận kế hoạch hòa bình với chỉ vài điểm nhỏ chưa chốt, trong khi Tổng thống Zelensky nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm.

“Phía Ukraine đã đồng ý với kế hoạch hòa bình. Một số chi tiết nhỏ vẫn đang được xử lý, nhưng họ đã đồng ý”, quan chức Mỹ nói, theo CNN.

Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định vẫn còn “rất nhiều việc phía trước”, cho thấy lập trường thận trọng của Kyiv trước những tuyên bố từ Washington.

Thông tin trên được đưa ra khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll có mặt tại Abu Dhabi (UAE) để thảo luận với phía Nga về đề xuất của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu này dường như đi xa hơn lập trường công khai của Kyiv. Ukraine cũng cử phái đoàn đến Abu Dhabi và đang phối hợp chặt chẽ với ông Driscoll.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio phát biểu với giới truyền thông sau cuộc hội đàm kín tại Phái bộ Mỹ ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23/11. Ảnh: Reuters.

Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, viết trên X rằng các phái đoàn “đã đạt được sự hiểu biết chung về những điều khoản cốt lõi được thảo luận tại Geneva”, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của châu Âu cho các bước tiếp theo. Ông cho biết Kyiv kỳ vọng tổ chức chuyến thăm của ông Zelensky tới Mỹ để “hoàn tất các bước cuối cùng và ký thỏa thuận với Tổng thống Trump”.

Trước đó, ông Zelensky cho biết rằng các cuộc họp ở Geneva đã mang lại “nhiều triển vọng có thể biến con đường hòa bình thành hiện thực”, nhưng nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải hoàn thiện.

Mỹ - Nga đang thảo luận

Phía Mỹ cũng tỏ ra lạc quan. Người phát ngôn của Bộ trưởng Driscoll, Trung tá Jeff Tolbert, cho biết các cuộc đàm phán với Nga tại Abu Dhabi “đang diễn ra tốt đẹp”.

Trong khi đó, về phía Moscow, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga đã nhận được bản đề xuất của Tổng thống Trump thông qua các kênh không chính thức và sẵn sàng thảo luận, theo TASS.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nội dung cần được làm rõ thêm và chỉ trích “ngoại giao loa phóng thanh”, ám chỉ việc thông tin bị tung ra qua truyền thông trước khi đàm phán kín hoàn tất.

Theo các nguồn tin phương Tây, đề xuất hòa bình ban đầu gồm 28 điểm được cho là yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, chấp nhận Nga kiểm soát Crimea và Donbass, rút quân khỏi các vùng ly khai, để tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức, thu nhỏ quân đội, và Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Moscow. Nhiều lãnh đạo châu Âu phản đối mạnh mẽ.

Sau cuộc họp Mỹ - Ukraine tại Geneva ngày 23/11, kế hoạch được rút gọn xuống 19 điểm, với nhiều điều khoản gây tranh cãi đã bị loại bỏ để phù hợp hơn với Kyiv. Theo Politico, bản kế hoạch sửa đổi này đang được ông Driscoll trình bày trước phía Nga trong cuộc họp kéo dài nhiều giờ tại Abu Dhabi.

Dù một phiên bản nhẹ hơn đang được thảo luận, Điện Kremlin cho biết họ đánh giá bản 28 điểm ban đầu là “cơ sở tốt” cho đàm phán, đồng thời xác nhận đây là kế hoạch duy nhất có tính “thực chất” vào lúc này.

Moscow nói bản dự thảo dựa trên “những hiểu biết đạt được” giữa Mỹ và Nga tại hội nghị ở Alaska hồi tháng 8. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Nga hiểu rằng văn bản ban đầu đang được điều chỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bản chính thức.

“Chúng tôi đang theo dõi và phân tích thông tin, nhưng chưa có cập nhật mới”, ông Peskov nói.