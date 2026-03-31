Mỹ triển khai B-52 trên lãnh thổ Iran

Sau khi oanh tạc 11.000 mục tiêu tại Iran, Mỹ huy động 3 máy bay ném bom B-52 Stratofortress đến Trung Đông. Với khả năng mang bom xuyên boongke, B-52 sẽ nhắm tới các cơ sở ngầm sâu của Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, trong họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 31/3 theo giờ địa phương. Ảnh: Reuters.

Sáng 31/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tối 31/3 giờ Việt Nam), tại Lầu Năm Góc ở Washington, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cùng tham gia họp báo cung cấp thông tin xoay quanh chiến dịch Cơn thịnh nộ Dữ dội. Đây là lần đầu tiên sau gần hai tuần, Lầu Năm Góc tổ chức họp báo về chiến dịch tại Iran.

Như thường lệ, ông Hegseth và tướng Dan Caine luân phiên cung cấp thông tin cho giới báo chí. Tướng Caine đảm nhiệm phần thông tin có tính chuyên môn kỹ thuật, cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai nhiệm vụ dành cho các máy bay ném bom B-52 Stratofortress trên lãnh thổ Iran. Trước đó, Mỹ đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi chiến sự bắt đầu nổ ra.

Theo Tướng Caine, hiện lực lượng Mỹ không chỉ tập trung phá hủy năng lực tên lửa và UAV của Iran, mà còn đánh chặn các chuỗi cung ứng quan trọng đối với hoạt động quân sự của Iran. “Chúng tôi tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở sản xuất chủ chốt, các trung tâm nghiên cứu và chế tạo, các khu vực liên quan đến làm giàu uranium”, Tướng Caine nói.

Lúc này, năng lực ném bom xuyên boongke của B-52 cần được dùng đến. Hiện, 3 máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã có mặt tại căn cứ RAF Fairford của Anh, gia nhập cùng đội bay B-1 Lancer vốn đã được Mỹ triển khai từ trước. Các oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang tới hơn 31 tấn bom.

Chiến dịch tại Iran chứng kiến lần hiếm hoi Mỹ triển khai B-52. Dòng máy bay này có từ thời Chiến tranh Lạnh, có thể mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa hành trình và nhiều loại bom hạng nặng với tầm tấn công lên tới 2.400 km. B-52 được đưa vào sử dụng từ năm 1952, cho đến nay, B-52 vẫn là một trong những thiết kế máy bay lâu năm nhất còn hoạt động trong quân đội Mỹ.

B-52 với khả năng mang bom xuyên boongke có thể phá hủy các cơ sở ngầm sâu. Oanh tạc cơ này được huy động tới Trung Đông sau khi ông Hegseth tuyên bố Washington sẽ mang “cái chết và sự hủy diệt từ trên không trong suốt cả ngày và đêm đến với đối thủ của Mỹ”.

Sáng 30/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng ảnh oanh tạc cơ B-52 hoạt động tại Trung Đông trên nền tảng X. Ảnh: CENTCOM.

Về phần Bộ trưởng Hegseth, tại họp báo, ông cung cấp những thông tin sơ bộ có tính chiến lược, khẳng định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “là có thật và đang rất tiến triển”. Ông nhấn mạnh Mỹ ưu tiên giải quyết vấn đề bằng thỏa thuận, miễn là Tehran đáp ứng được các yêu cầu của Washington.

Dù vậy, tại thời điểm này, Mỹ sẽ vẫn đàm phán bằng bom đạn với Iran để “đảm bảo bộ máy chính quyền mới của Iran nhận ra rằng họ sẽ ở vị thế tốt hơn, nếu đạt được thỏa thuận với Mỹ”. Ông Hegseth đồng thời đe dọa nếu Iran không sẵn sàng tuân thủ các điều khoản do Mỹ đặt ra, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tấn công với cường độ mạnh hơn.

Khi được hỏi về vấn đề ở eo biển Hormuz, ông Hegseth nói: “Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói rõ trong đăng tải sáng nay trên nền tảng Truth Social. Có những quốc gia cần phải sẵn sàng hành động tại tuyến hàng hải quan trọng này, không chỉ có Hải quân Mỹ.

Ông Trump cũng đã chỉ ra rằng đây là tuyến hàng hải mà Mỹ sử dụng ít hơn các nước khác, thậm chí là ít hơn rất nhiều. Ông Trump còn cho thấy rằng eo biển Hormuz không phải là vấn đề của riêng nước Mỹ, dù chúng tôi đã phải làm phần lớn công tác chuẩn bị để đảm bảo eo biển này sẽ được mở lại”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Hegseth không loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ đổ bộ vào Iran trong thời gian tới. Ông khẳng định Mỹ hiện không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào và cũng không muốn tiết lộ chi tiết cách Mỹ tiếp cận vấn đề Iran.

Ông Hegseth hy vọng các cuộc đàm phán có thể phát huy hiệu quả, nhưng Mỹ cũng sẵn sàng có cách tiếp cận khác nếu kết quả đàm phán không như kỳ vọng: “Mấu chốt là phải khó đoán”. Sau câu nói này, ông Hegseth kết thúc cuộc họp báo diễn ra ngắn gọn.

