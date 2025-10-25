Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ toan tính gì khi đưa siêu tàu sân bay tới Mỹ Latinh?

  • Thứ bảy, 25/10/2025 08:10 (GMT+7)
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 24/10 cho biết theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu khu trục tên lửa đã được điều đến vùng Caribe.

Chuyên trang thông tin quân sự TWZ ngày 24/10 cho rằng việc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp đến khu vực Mỹ Latinh báo hiệu các hoạt động quân sự của Mỹ ở Tây Bán cầu đang bước sang một giai đoạn mới.

Theo TWZ, Hải quân Mỹ đã ra lệnh điều động siêu tàu sân bay này cùng ít nhất một phần trong nhóm tác chiến của nó tới vùng biển Mỹ Latinh.

Đây là một đợt triển khai mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giữa lúc Mỹ đang mở rộng quy mô và phạm vi của các chiến dịch được cho là nhằm chống buôn ma túy.

Các cuộc tấn công vào những con tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy hiện đã trở nên thường xuyên, và khả năng chiến dịch này mở rộng sang các mục tiêu trên đất liền, đặc biệt là ở Venezuela, đang gia tăng.

Sean Parnell, người phát ngôn cao cấp của Lầu Năm Góc, đã bất ngờ thông báo về việc điều động tàu Ford, vốn đang trong hành trình triển khai theo kế hoạch ở phía Đông Địa Trung Hải.

“Để thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) và chống khủng bố ma túy nhằm bảo vệ Tổ quốc, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford và phi đoàn không quân đi cùng điều động tới khu vực do Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (USSOUTHCOM) đảm trách”, ông Parnell tuyên bố.

Người phát ngôn cao cấp của Lầu Năm Góc nhấn mạnh: “Sự hiện diện tăng cường này của lực lượng Mỹ tại khu vực do USSOUTHCOM đảm trách sẽ nâng cao năng lực phát hiện, giám sát và ngăn chặn các hoạt động phi pháp đe dọa an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ, đồng thời củng cố an ninh ở Tây Bán cầu.

Các lực lượng này sẽ bổ sung năng lực hiện có để triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy và làm suy yếu, triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, hiện mang theo đầy đủ phi đoàn không quân, gồm tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, máy bay vận tải C-2A Greyhound, và trực thăng MH-60R/S Seahawk.

Nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Gerald R. Ford gồm bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Theo USNI News, chưa rõ những tàu hộ tống nào sẽ đi cùng tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực do USSOUTHCOM đảm trách, vì một số tàu như USS Forrest Sherman và USS Mitscher đang hoạt động độc lập ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương.

Bước ngoặt lớn

My dieu tau san bay anh 1

Mỹ đã điều hơn 4.500 lính thủy đánh bộ, thủy thủ, hải quân và không quân tới vùng Caribe. Ảnh: CNN

Dự kiến, tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ mất ít nhất một tuần để vượt qua Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Hiện vẫn chưa xác định rõ vị trí mà nhóm tàu này sẽ đồn trú trong khu vực.

Dù vậy, việc rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi nhiệm vụ châu Âu là một bước ngoặt lớn, nối tiếp đợt tăng cường lực lượng Hải quân, Không quân và các đơn vị khác của Mỹ quanh vùng Caribe.

Tính đến tuần trước, khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tiền phương trong khu vực, và theo Fox News, khoảng 14% hạm đội tác chiến của Hải quân Mỹ sẽ hoạt động trong khu vực do USSOUTHCOM đảm trách.

Các nhóm tác chiến tàu sân bay là lực lượng có khả năng triển khai sức mạnh lớn nhất của quân đội Mỹ, kiểm soát không gian biển và không phận xung quanh, tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền hàng trăm dặm. Chúng cũng là “căn cứ nổi” có thể được sử dụng cho các chiến dịch đặc nhiệm quy mô lớn.

Ngay cả khi chỉ một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford được điều động, đây vẫn là sự tăng cường đáng kể về năng lực và quy mô hoạt động tại khu vực. Hiện vùng Caribe đã có nhiều khu trục hạm lớp Arleigh Burke và một tuần dương hạm lớp Ticonderoga có thể phối hợp bảo vệ cho tàu sân bay.

Nhìn chung, việc tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp hiện diện báo hiệu một bước leo thang đáng kể trong các hoạt động của Mỹ tại khu vực.

Trong những tuần gần đây, các lực lượng Mỹ đã thường xuyên tấn công những tàu bị cáo buộc buôn ma túy.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth hôm 24/10 cho biết đây là cuộc tấn công thứ chín kể từ đầu tháng 9, trong đó bảy vụ diễn ra ở Caribe và hai vụ ở Thái Bình Dương.

Động thái này cũng trùng hợp với việc Mỹ gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Hôm 23/10, các máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ đã bay biểu dương lực lượng gần bờ biển Venezuela, sau khi B-52 và tiêm kích F-35B tiến hành một “cuộc diễn tập tấn công ném bom” tương tự tuần trước.

Trong bối cảnh liên tục xuất hiện tin tức về khả năng hành động trực tiếp nhằm vào chính quyền Maduro, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang “nhắm vào các băng đảng ma túy trên đất liền”, đồng thời xác nhận đã ủy quyền cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các chiến dịch bí mật chống lại Venezuela.

Với việc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang trên đường tới vùng biển Mỹ Latinh, rõ ràng các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực đang bước vào một giai đoạn mới và quyết liệt hơn.

Về phía Venezuela, theo hãng tin AFP của Pháp, vào ngày 24/10, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Vladimir Padrino López tuyên bố hôm rằng quân đội nước này sẽ ngăn chặn mọi âm mưu thành lập một chính phủ "phục tùng" Mỹ, quốc gia bị Caracas cáo buộc tìm cách lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Bộ trưởng Vladimir Padrino nêu rõ: "Các vị muốn diễn giải thế nào cũng được: Lực lượng Vũ trang sẽ không cho phép một chính phủ phục tùng lợi ích của Mỹ ở đây. Đừng bao giờ làm nô lệ nữa. Chúng ta là một quốc gia tự do".

Trước đó vào ngày 23/10, ông López nói rằng mọi nỗ lực tiến hành chiến dịch bí mật của CIA tại Venezuela "sẽ bị đánh bại".

Còn vào ngày 22/10, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này hiện sở hữu 5.000 tên lửa phòng không vác vai do Liên bang Nga chế tạo để đối phó với lực lượng Mỹ đang triển khai tại vùng Caribe.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Tàu sân bay

    Tàu sân bay

    Tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm là tàu chiến phục vụ như một sân bay di động trên biển. Tàu có đường băng để máy bay cất hạ cánh. Các tàu sân bay của Mỹ sử dụng máy phóng để khởi động máy bay. Một số tàu sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu. Máy bay hạ cánh trên tàu sân bay bằng cách sử dụng móc ở đuôi để bám vào cáp hãm đà căng trên đường băng. Một số máy bay có thể hạ cánh thẳng đứng như F-35B, AV-8B Harrier. Bên trong tàu sân bay có nhà chứa và khu bảo dưỡng cho máy bay tương tự như căn cứ không quân trên đất liền. Tính đến tháng 12/2017, 41 tàu sân bay đang hoạt động trong hải quân 10 nước trên thế giới. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều tàu sân bay nhất với 11 siêu hàng không mẫu hạm đang hoạt động.

    Bạn có biết: Hải quân Đế quốc Nhật Bản là lực lượng đầu tiên trên thế giới thực hiện cuộc không kích bằng máy bay cất cánh từ tàu sân bay vào năm 1914.

    • Tàu sân bay hạng nhẹ: Lượng choán nước dưới 30.000 tấn
    • Tàu sân bay hạng trung: Lượng choán nước từ 40.000 đến 60.000 tấn
    • Siêu tàu sân bay: Lượng choán nước từ 70.000 đến 100.000 tấn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

