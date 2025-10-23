Mỹ triển khai lượng tàu chiến lớn bất thường ngoài khơi Venezuela

Quân đội Mỹ đã triển khai một lực lượng lớn bất thường ở Biển Caribe và vùng biển ngoài khơi Venezuela kể từ mùa hè năm nay, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyển giao khí tài quân sự đến khu vực như một phần trong chiến dịch chống khủng bố ma túy.

Một máy bay F-35B Lightning II của Thủy quân Lục chiến bay cùng máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ trên vùng biển Caribe, ngày 15/10/2025. Ảnh: Không quân Mỹ.

Theo hãng tin AP, hiện lực lượng Hải quân Mỹ đang vận hành tám tàu chiến trong khu vực, gồm ba tàu khu trục, ba tàu tấn công đổ bộ, một tàu tuần dương và một tàu tác chiến ven biển loại nhỏ được thiết kế cho vùng nước nông.

Ba tàu tấn công đổ bộ hợp thành một nhóm sẵn sàng chiến đấu, trên đó có đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh thường trực. Các tàu này mang theo nhiều loại trực thăng của Thủy quân lục chiến, trực thăng cất cánh thẳng đứng Osprey, cùng máy bay phản lực Harrier, có khả năng vận chuyển số lượng lớn binh sĩ hoặc tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển.

Mặc dù các quan chức Mỹ không công bố con số cụ thể, các tàu khu trục và tàu tuần dương thường được triển khai với tải trọng tên lửa đáng kể, bao gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk - loại vũ khí có tầm bắn hàng trăm km từ vị trí phóng.

Một tàu ngầm của Hải quân Mỹ, USS Newport News, cũng được cho là đang hoạt động trong khu vực và có khả năng mang theo, phóng tên lửa hành trình.

Một chiếc AC-130J Ghostrider của Không quân đang đỗ trên đường băng ở Ceiba, Puerto Rico, ngày 6/10/2025. Ảnh: Không quân Mỹ.

Về lực lượng Không quân, một phi đội máy bay F-35B Lightning II của Thủy quân lục chiến đã được điều động đến một đường băng ở Puerto Rico. Những chiếc F-35B này lần đầu được phát hiện hạ cánh trên đảo vào giữa tháng 9.

Bên cạnh đó, theo hình ảnh vệ tinh và quan sát của một số phóng viên ảnh, thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ - loại có khả năng bay đường dài và mang theo đến tám tên lửa dẫn đường bằng laser - cũng xuất hiện hoạt động ngoài khơi Puerto Rico cùng thời điểm.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Hải quân Mỹ đang vận hành máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon tại khu vực này.

Đầu tháng 10, quân đội Mỹ công bố bức ảnh một chiếc AC-130J Ghostrider - máy bay vũ trang hạng nặng có khả năng bắn pháo cỡ lớn chính xác vào mục tiêu mặt đất - đang đậu trên đường băng ở Puerto Rico.

Nhiều loại máy bay quân sự khác cũng tạm thời bay qua khu vực trong khuôn khổ các hoạt động quân sự. Cụ thể, Không quân Mỹ đã điều một nhóm máy bay ném bom B-52 Stratofortress bay qua khu vực vào tuần trước trong một hoạt động được Lầu Năm Góc mô tả là trình diễn tấn công bằng máy bay ném bom, kèm theo các bức ảnh công bố trên mạng xã hội.

Về nhân sự, theo số liệu được các quan chức quốc phòng xác nhận, tổng cộng có hơn 6.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đang hoạt động tại khu vực.

Tháng 8/2025, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cho phép quân đội “can thiệp”. Từ đầu tháng 9 đến nay, đã có 34 người thiệt mạng trong vụ tám tàu của Venezuela bị đánh chìm. Washington giải thích đây là các tàu “chứa ma túy”. Trong khi đó, Caracas lên án Washington đang chuẩn bị cho một hành động “can thiệp quân sự” vào quốc gia Nam Mỹ này.