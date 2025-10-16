Tổng thống Mỹ xem xét tấn công trên bộ tại Venezuela

Tổng thống Mỹ cho biết chắc chắn đang xem xét tấn công trên bộ nhằm vào băng nhóm ma túy Venezuela, vì Mỹ hiện đã kiểm soát rất tốt trên biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm 10/10. Ảnh: Reuters

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/10 (giờ địa phương) cho biết ông đang xem xét khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các băng nhóm ma túy của Venezuela, động thái khiến Tổng thống Nicolas Maduro phản ứng gay gắt và ra lệnh tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc các cuộc tấn công trên đất liền hay không, ông Trump cho biết: “Chúng tôi chắc chắn đang xem xét trên bộ, vì chúng tôi đã kiểm soát rất tốt trên biển.”

Phản ứng với tuyên bố của ông Trump, ông Maduro đã chỉ đạo tiến hành các cuộc tập trận dọc toàn bộ vùng duyên hải Caribe của Venezuela và nhiều hoạt động quân sự khác sẽ được tổ chức tại các bang giáp biên giới Colombia.

Trong thông điệp đăng trên mạng Telegram, ông cho biết đang huy động quân đội, cảnh sát và lực lượng dân quân để bảo vệ “núi, bờ biển, trường học, bệnh viện, nhà máy và chợ” của đất nước.

Trước đó vào ngày 10/10, Đại sứ Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia, đã cáo buộc Mỹ âm mưu tiến hành đảo chính ở Venezuela dưới vỏ bọc của một chiến dịch chống ma túy.

Theo RT, Washington đã triển khai lính thủy đánh bộ và tàu chiến ngoài khơi bờ biển Venezuela, đồng thời tiến hành không kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Tới nay, ít nhất bốn con tàu đã bị đánh chìm, khiến hơn 21 người thiệt mạng.

Caracas đã lên án hành động này là sự vi phạm chủ quyền, đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp, cảnh báo rằng chiến dịch này nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và đe dọa hòa bình khu vực.

Tại phiên họp ngày 10/10, ông Nebenzia nói rằng Liên bang Nga “kịch liệt lên án” chiến dịch của Mỹ, gọi đó là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và nhân quyền.”

Đại sứ Liên bang Nga cũng chỉ ra rằng Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm “thậm chí không coi Venezuela là trung tâm buôn lậu ma túy, khi mà 87% lượng cocaine vào Mỹ đi qua Thái Bình Dương, nơi Venezuela không có đường tiếp cận.

Ông Nebenzia kêu gọi: “Washington phải ngay lập tức ngừng leo thang dựa trên những cái cớ giả tạo và tránh phạm sai lầm không thể cứu vãn của hành động quân sự chống lại Venezuela.”

Các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi giảm leo thang, nhưng Cố vấn Chính trị Mỹ John Kelley khẳng định Washington sẽ sử dụng “toàn bộ sức mạnh” để loại bỏ “các băng đảng ma túy” ở Venezuela.