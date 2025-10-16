Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ xuất hiện gần Venezuela

Ngày 15/10, ba máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đã được phát hiện bay trên vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela.

Theo chuyên trang The War Zone (TWZ), ba chiếc máy bay mang số hiệu BUNNY01, BUNNY02 và BUNNY03, đã được theo dõi khi rời Căn cứ Không quân Barksdale ở Louisiana và hướng về phía nam.

Sau đó, các máy bay ném bom này quay về phía đông và bay đến một vùng không phận quốc tế trong khu vực mà Venezuela gọi là Vùng thông tin bay Maiquetia (FIR).

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington tiến hành chiến dịch chống buôn lậu ma túy trong khu vực.

Các máy bay B-52 dường như đã bay quanh vùng FIR khoảng hai giờ đồng hồ trước khi rời đi. Đáng chú ý, máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Thủy quân Lục chiến, cất cánh từ Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads cũ ở Puerto Rico, cũng như các máy bay tiếp nhiên liệu trên không và các máy bay khác của Không quân Mỹ, cũng đã được phát hiện trong cùng khu vực này trong những tuần gần đây.

Dữ liệu về chuyến bay của các máy bay ném bom B-52. Ảnh: Flightradar

Theo trang Avia.pro, Không quân Venezuela đã điều động tiêm kích F-16 từ Căn cứ Không quân El Libertador, phía tây thủ đô Caracas, để chặn nhóm máy bay ném bom B-52 của Mỹ khi chúng tiến gần không phận nước này.

Các nguồn tin quân sự Mỹ khẳng định chuyến bay của B-52 chỉ mang tính phô trương sức mạnh răn đe, không nhằm khiêu khích. Tuy nhiên, phía Venezuela lại coi đây là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia.

Động thái Mỹ điều ba oanh tạc cơ chiến lược tới vùng biển ngoài khơi Venezuela được xem là một phần trong chiến dịch chống các tổ chức buôn bán ma túy mà Washington cáo buộc có liên hệ với Caracas.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều hàng loạt máy bay, tàu chiến đến vùng biển Caribe, gần lãnh thổ Venezuela.

Đợt triển khai bao gồm mười máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II đang đồn trú tại Puerto Rico; ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, bao gồm USS Jason Dunham, USS Gravely và USS Sampson, đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Venezuela và nhóm tàu tác chiến, bao gồm tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, USS San Antonio, USS Fort Lauderdale, chở theo hơn 4.500 thủy thủ cũng như binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn được bổ sung tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Lake Erie, tàu tác chiến ven biển USS Minneapolis-St. Paul và ít nhất một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động bí mật tại biển Caribe.

Hoạt động giám sát cũng được tăng cường bằng máy bay tuần tra tầm xa P-8 Poseidon và máy bay không người lái MQ-9 Reaper, thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát liên tục tại các khu vực nghi có hoạt động của băng nhóm.