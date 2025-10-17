Venezuela huy động quân đội

Venezuela đang điều động binh lính tới các vị trí dọc bờ biển Caribe đồng thời huy động lực lượng dân quân mà Tổng thống Nicolás Maduro khẳng định có hàng triệu người.

Binh sĩ Venezuela trong một lễ duyệt binh. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ), truyền thông địa phương đã đăng tải hình ảnh cho thấy thành viên dân quân, cả nam lẫn nữ, vượt chướng ngại vật, bò dưới hàng rào thép gai và tập bắn súng trường.

Lực lượng vũ trang Venezuela còn xuất hiện trong cảnh diễu hành, di chuyển các thùng đạn dược.

Ngoài ra còn có hình ảnh tiêm kích Venezuela sải cánh trên bầu trời.

Phát biểu trước đám đông ủng hộ vào vào đầu tuần này, Tổng thống Maduro nhấn mạnh: “Tất cả người dân đã sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ra trận. Venezuela sẽ không bị khuất phục, không quỳ gối trước ai. Venezuela sẽ tiếp tục con đường hòa bình, hài hòa và ổn định”.

Trong khi đó, thời gian qua, Mỹ đã điều động 8 tàu chiến của Hải quân, một tàu ngầm tấn công, chiến đấu cơ F-35B, máy bay tuần tra P-8 Poseidon và thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper tới vùng biển Caribe.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc còn triển khai các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ, bao gồm Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160 của Lục quân. Một quan chức Mỹ chia sẻ với The Wall Street Journal rằng nhiều trực thăng chở quân và trực thăng tấn công cỡ lớn cũng được triển khai, với một số chiếc thực hiện các chuyến bay huấn luyện cách Venezuela chưa đầy 144km.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, vào hôm 15/10, Lầu Năm Góc cũng đã điều động máy bay ném bom B-52 gần La Orchila, một hòn đảo của Venezuela, nơi quân đội Venezuela đã thực hiện các cuộc tập trận vào tháng trước với sự góp mặt của chiến đấu cơ, tàu chiến và xe đổ bộ.

Cho đến nay, Mỹ đã thực hiện khoảng 5 cuộc không kích vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy, khiến 27 người thiệt mạng. Các vụ tấn công này đã gây tranh cãi. Một số nhà lập pháp Mỹ cho rằng chúng chẳng khác nào những vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật. Về phần mình, chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng những kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy là kẻ khủng bố, gây ra đe dọa trực tiếp.

Trong một diễn biến khác gây chú ý, tờ Politico (Mỹ) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 16/10 xác nhận quan chức quân sự cấp cao phụ trách các cuộc tấn công quân sự chống lại những kẻ buôn bán ma túy ở Caribe sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay. Theo đó, Đô đốc Alvin Holsey đã đột ngột từ chức khỏi vị trí Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Nam (USSOUTHCOM). Đây là động thái gây bất ngờ bởi ông Holsey mới nhậm chức chưa đầy một năm trước.