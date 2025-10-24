Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Venezuela triển khai 5.000 tên lửa

  • Thứ sáu, 24/10/2025 06:36 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Venezuela triển khai 5.000 tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Igla-S tại các vị trí quan trọng. Việc triển khai này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng biển Caribe.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nicolas Maduro trong một tuyên bố hôm 22/10 cho biết, Venezuela đã triển khai khoảng 5.000 tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Igla-S tại các vị trí chủ chốt để tăng cường phòng không, đảm bảo an ninh quốc gia.

Nhà lãnh đạo Venezuela nhấn mạnh, các hệ thống phòng không luôn trong trạng thái sẵn sàng đẩy lùi những mối đe dọa.

"Bất kỳ lực lượng quân sự nào trên thế giới đều biết đến sức mạnh của Igla-S. Venezuela có không dưới 5.000 tên lửa Igla-S", ông Maduro nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Nicolas Maduro được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây có phát biểu ám chỉ khả năng tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela như một phần trong nỗ lực chống buôn bán ma túy.

Igla-S (SA-24 Grinch) là phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa phòng không vác vai MANPADS do Nga phát triển, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không cỡ nhỏ như tên lửa hành trình, máy bay không người lái, trực thăng và máy bay tầm thấp.

Tên lửa mang đầu đạn 2,5kg, tầm bắn lên đến 6 km và có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao tối đa 3,5 km. So với các biến thể tiền nhiệm, Igla-S sở hữu đầu dò độ nhạy cao và khả năng kháng mồi bẫy nhiệt được cải thiện, giúp tăng hiệu quả khi đối phó mục tiêu sử dụng biện pháp đối phó hồng ngoại.

Bên cạnh đó, Igla-S có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường, bắn được ở mọi vị trí, có gắn thiết bị nhìn đêm. Igla-S có sức công phá lớn, ưu thế nổi bật của hệ thống này là lắp 2 ngòi nổ tiếp xúc và không tiếp xúc.

https://tienphong.vn/venezuela-trien-khai-5000-ten-lua-igla-s-tai-cac-vi-tri-phong-khong-trong-yeu-post1789914.tpo

Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

