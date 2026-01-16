Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ thúc ép Mexico mở cửa cho quân đội Mỹ

  Thứ sáu, 16/1/2026 07:36 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Mỹ được cho là tái thúc đẩy đề nghị triển khai lực lượng tại Mexico sau vụ bắt ông Maduro, trong khi Mexico bác bỏ khả năng can thiệp quân sự, nhấn mạnh hợp tác không xâm phạm chủ quyền.

Theo New York Times, Mỹ đang tăng cường gây sức ép lên Mexico nhằm cho phép lực lượng quân đội Mỹ tham gia các chiến dịch chung trên lãnh thổ Mexico để triệt phá các phòng thí nghiệm sản xuất fentanyl.

Mexico anh 1

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas đứng gác gần bức tường biên giới giữa Mexico và Mỹ, nhìn từ Ciudad Juarez, Mexico, ngày 14/1/2025. Ảnh: Reuters

Các quan chức Mỹ muốn binh sĩ Mỹ, bao gồm lực lượng đặc nhiệm hoặc nhân viên CIA, trực tiếp đi cùng quân đội Mexico trong các cuộc đột kích vào những cơ sở bị nghi là sản xuất fentanyl, theo tiết lộ của nhiều nguồn thạo tin giấu tên.

“Một trong những cam kết khi tranh cử của Tổng thống Trump là đối đầu với các băng đảng ma túy”, một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters, đồng thời cho biết ông Trump đã “để ngỏ mọi lựa chọn” nhằm ngăn chặn ma túy tuồn vào Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng các băng đảng đang “điều hành Mexico” và gợi ý Mỹ có thể tấn công các mục tiêu trên bộ để đối phó với chúng. Đây là một trong chuỗi phát ngôn cứng rắn, đe dọa khả năng triển khai sức mạnh quân sự Mỹ chống lại các tổ chức buôn ma túy.

Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết trong tuần này bà đã loại trừ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào cuộc chiến chống các băng đảng, sau một “cuộc trao đổi tích cực” với ông Trump về an ninh và vấn đề buôn bán ma túy.

Mexico anh 2

Các thành viên của Quân đội Mexico tuần tra trên đường phố ở bang Michoacán, nơi các băng đảng ma túy đang sử dụng máy bay không người lái, thiết bị nổ tự chế và các loại vũ khí. Ảnh: New York Times

Theo New York Times, đề nghị của Washington về việc sử dụng lực lượng Mỹ tại Mexico được nối lại sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích hôm 3/1.

Trước đó, bà Sheinbaum từng từ chối các đề xuất hành động quân sự do ông Trump đưa ra.

Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin của New York Times. Bộ Ngoại giao Mexico hiện cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Phương Linh

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

