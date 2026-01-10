Phản ứng bất ngờ của Tổng thống Mexico sau tuyên bố của TT Trump

Sau khi Tổng thống Donald Trump gợi ý rằng quân đội Mỹ có thể tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy tại Mexico, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà sẽ “tăng cường phối hợp” với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh CNBC cho biết phát biểu trên kênh Fox News phát sóng tối 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Chúng tôi đã ngăn chặn được 97% lượng ma túy xâm nhập bằng đường biển. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên đất liền, liên quan đến các băng đảng”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi lực lượng Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, cùng phu nhân là bà Cilia Flores. Chính phủ Venezuela cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự này, vốn diễn ra sau nhiều tháng Mỹ gia tăng sức ép đối với ông Maduro.

Theo báo The New York Times, chính quyền Trump đã tiến hành 35 cuộc tấn công được biết đến nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại vùng Caribe, khiến 115 người thiệt mạng.

Khi được CNBC hỏi về phát biểu của ông Trump trên Fox News, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết qua email rằng: “Chính quyền đang tái khẳng định và thực thi Học thuyết Monroe nhằm khôi phục vị thế vượt trội của Mỹ tại Tây Bán cầu, kiểm soát di cư và ngăn chặn buôn bán ma túy”.

Theo người phát ngôn Anna Kelly, “Tổng thống (Donald Trump) có nhiều lựa chọn trong tay để tiếp tục bảo vệ đất nước khỏi các loại ma túy bất hợp pháp cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Mỹ mỗi năm”.

Trước đây, ông Trump từng đề cập tới khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào Mexico.

Vào tháng 11/2025, khi được hỏi liệu có cân nhắc hành động quân sự vượt qua biên giới phía Nam hay không, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng rằng: “Liệu tôi có phát động các cuộc tấn công ở Mexico để ngăn chặn ma túy không? Tôi đồng ý, bất cứ điều gì cần thiết để chặn ma túy”.

Sau đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã phản bác người đồng cấp Mỹ, khẳng định sẽ không có bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ Mexico nếu không có sự cho phép của bà.

Vào ngày 5/1, theo hãng tin Reuters của Anh, bà Sheinbaum đã tái khẳng định lập trường phản đối việc Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời cảnh báo về bất kỳ hành động can thiệp nào vào lãnh thổ Mexico.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác", bà Sheinbaum tuyên bố.

Động thái này tiếp nối thông điệp cứng rắn được bà đưa ra hôm 3/1, ngay sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tập kích tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro.

Nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh quốc gia này có chủ quyền độc lập và đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong các vấn đề an ninh và chống buôn bán ma túy.

"Cần tái khẳng định rằng tại Mexico, nhân dân làm chủ. Chúng tôi là một quốc gia tự do và có chủ quyền. Hợp tác thì có, nhưng phục tùng và can thiệp thì không", bà Sheinbaum quả quyết.

Sau đó, trong một cuộc họp báo hôm 9/1, bà Sheinbaum đã đề cập tới những phát biểu mới nhất của ông Trump, cho biết bà sẽ “tăng cường phối hợp” với Mỹ, đồng thời đã đề nghị Ngoại trưởng Mexico Juan Ramón de la Fuente gặp Bộ Ngoại giao Mỹ nếu cần thiết.

“Chúng tôi sẽ tăng cường trao đổi thông tin”, bà Sheinbaum nói, theo bản dịch phát biểu do Bộ Ngoại giao Mexico cung cấp.

“Hai hoặc ba ngày trước, chính Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã nói về sự phối hợp tốt trong các vấn đề an ninh đang tồn tại với Mexico… chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố quan hệ và trao đổi thông tin”, bà Sheinbaum cho biết thêm.

Trong tuần qua, chính quyền Trump cũng đã đe dọa hành động quân sự đối với Cuba, Colombia và Greenland, gây ra làn sóng phản ứng dữ dội, kể cả từ một số nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ.

Hôm thứ Năm, Thượng viện Mỹ đã thông qua giai đoạn đầu của một biện pháp nhằm ngăn Tổng thống Trump tiếp tục các hành động quân sự tại Venezuela.

Năm thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ biện pháp này, được gọi là Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh, cho thấy nó có đủ sự ủng hộ lưỡng đảng để vượt qua vòng bỏ phiếu cuối cùng.

Một trong số đó, Thượng nghị sĩ Susan Collins của bang Maine, nhấn mạnh: “Khi tổng thống nêu ra vấn đề, như ông ấy làm không chỉ với Venezuela mà cả với Greenland, về việc sử dụng vũ lực quân sự, thì điều đó rõ ràng liên quan tới Đạo luật Quyền lực Chiến tranh và vai trò hiến định của Quốc hội”.