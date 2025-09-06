Mỹ Tâm và Đức Phúc sau 10 năm

Đức Phúc thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Mỹ Tâm. Sau 10 năm, hai cô trò vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

Mới đây trên trang cá nhân, Đức Phúc thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ ca sĩ Mỹ Tâm. Bức ảnh được ghép hai thời điểm - năm 2015 khi Đức Phúc đạt ngôi vị quán quân tại Giọng hát Việt và năm 2025 hai cô trò tham gia biểu diễn ở Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Nam ca sĩ chia sẻ: "10 năm trôi qua và sự biết ơn, tự hào khi con Đức Phúc được làm học trò của Cô Tâm". Trước đó một ngày, Đức Phúc hạnh phúc đăng tải bức ảnh chụp chung với Mỹ Tâm, Hòa Minzy và Erik. Anh bày tỏ: "Sau bao nhiêu năm cuối cùng đã có dịp ra mắt gia đình Hoa Dâm Bụt đầy đủ cả 3 anh chị em với cô, lại còn trong một dịp vô cùng ý nghĩa".

Đức Phúc chia sẻ khoảnh khắc bên ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, Đức Phúc cùng khán giả ôn lại kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia chương trình, đặc biệt là thí sinh thuộc đội Mỹ Tâm. Nhiều người khen ngợi "họa mi tóc nâu" trẻ trung, rạng rỡ vượt thời gian. Đức Phúc được nhận xét trưởng thành hơn so với hình ảnh cậu thí sinh năm nào.

Bước ra từ chương trình Giọng hát Việt, Đức Phúc khẳng định năng lực qua loạt ca khúc như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu hay Ngày đầu tiên. Những bản hit này góp phần tạo thương hiệu cho nam ca sĩ trong mỗi mùa Valentine (14/2).

Tới Anh trai "say hi", Đức Phúc trải lòng về những trăn trở khi làm nghề với tư cách là học trò ca sĩ Mỹ Tâm: “Tôi còn nghĩ phải làm thế nào để khiến cô Mỹ Tâm tự hào. Tất nhiên những suy nghĩ đó luôn có trong lòng, nhưng tôi chọn nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn".