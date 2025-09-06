Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ Tâm và Đức Phúc sau 10 năm

  • Thứ bảy, 6/9/2025 11:48 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Đức Phúc thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Mỹ Tâm. Sau 10 năm, hai cô trò vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

Mới đây trên trang cá nhân, Đức Phúc thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ ca sĩ Mỹ Tâm. Bức ảnh được ghép hai thời điểm - năm 2015 khi Đức Phúc đạt ngôi vị quán quân tại Giọng hát Việt và năm 2025 hai cô trò tham gia biểu diễn ở Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Nam ca sĩ chia sẻ: "10 năm trôi qua và sự biết ơn, tự hào khi con Đức Phúc được làm học trò của Cô Tâm". Trước đó một ngày, Đức Phúc hạnh phúc đăng tải bức ảnh chụp chung với Mỹ Tâm, Hòa Minzy và Erik. Anh bày tỏ: "Sau bao nhiêu năm cuối cùng đã có dịp ra mắt gia đình Hoa Dâm Bụt đầy đủ cả 3 anh chị em với cô, lại còn trong một dịp vô cùng ý nghĩa".

My Tam Duc Phuc anh 1

Đức Phúc chia sẻ khoảnh khắc bên ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, Đức Phúc cùng khán giả ôn lại kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia chương trình, đặc biệt là thí sinh thuộc đội Mỹ Tâm. Nhiều người khen ngợi "họa mi tóc nâu" trẻ trung, rạng rỡ vượt thời gian. Đức Phúc được nhận xét trưởng thành hơn so với hình ảnh cậu thí sinh năm nào.

Bước ra từ chương trình Giọng hát Việt, Đức Phúc khẳng định năng lực qua loạt ca khúc như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu hay Ngày đầu tiên. Những bản hit này góp phần tạo thương hiệu cho nam ca sĩ trong mỗi mùa Valentine (14/2).

Tới Anh trai "say hi", Đức Phúc trải lòng về những trăn trở khi làm nghề với tư cách là học trò ca sĩ Mỹ Tâm: “Tôi còn nghĩ phải làm thế nào để khiến cô Mỹ Tâm tự hào. Tất nhiên những suy nghĩ đó luôn có trong lòng, nhưng tôi chọn nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn".

Nhật Long

  • Phan Thị Mỹ Tâm

    Phan Thị Mỹ Tâm

    Mỹ Tâm tên đầy đủ là Phan Thị Mỹ Tâm là một nữ nhạc sĩ, ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng album đầu tay "Mãi yêu" (2001) giúp cô đạt được nhiều thành công lớn. Các album tiếp theo như "Đâu chỉ riêng em", "Yesterday & Now" giúp Mỹ Tâm lập kỷ lục về doanh số bán ra tại thị trường trong nước. Trong quá trình ca hát của mình, Mỹ Tâm đã gặt hái được nhiều thành công với 3 giải Cống hiến cho "Ca sĩ của năm", giải Âm nhạc châu Âu của MTV, giải "Huyền thoại Âm nhạc châu Á" và là "Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ" do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công nhận trong năm 2014. Cô từng xuất hiện trong danh sách "Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam" (2017) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Trong danh sách 12 nghệ sĩ "Hiện tượng Pop toàn cầu mà bạn chưa biết" của ABC News, Mỹ Tâm được đánh giá "là một trong những giọng hát được công nhận của khu vực Đông Nam Á".

    • Ngày sinh: 16/01/1981
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Nhé anh, Tóc nâu môi trầm, Tình lỡ cách xa, Họa mi tóc nâu, Ước gì, Cho một tình yêu, Chuyện như chưa bắt đầu, Đừng hỏi em,...

  • Nguyễn Đức Phúc

    Nguyễn Đức Phúc

    Nguyễn Đức Phúc là quán quân Giọng hát Việt mùa 3, đồng thời là sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Hiện anh đang hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ do công ty Mỹ Tâm Entertainment quản lý. Sản phẩm âm nhạc đầu tay "Chỉ một câu" mang về cho Đức Phúc giải thưởng "Ca sĩ thể hiện hiệu quả" và "Bài hát của tháng" trong chương trình Bài hát Việt tháng 11 năm 2015.

    Bạn có biết: Trước khi tham gia Giọng hát Việt, Đức Phúc từng bị loại ngay vòng đầu tại cuộc thi Vietnam Idol và Vietnam's Got Talent.

    • Ngày sinh: 15/10/1996
    • Single: Chỉ một câu, Giấu Mặt, Về Nơi Tôi Sinh Ra, Cũng Đành Thôi, Ánh Nắng Của Anh (Nhạc phim "Chờ Em Đến Ngày Mai"), Ta Còn Yêu Nhau

