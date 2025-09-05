Phạm Quỳnh Anh ở hiện tại

Cách đây ít ngày, 2 con gái của Phạm Quỳnh Anh cùng mẹ đi diễn. Hình ảnh 2 bé ngồi hàng đầu ở khu vực khán giả chăm chú dõi theo phần trình diễn của mẹ sau đó lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận. Khi thấy con gái bị bủa vây bởi những nội dung không tích cực, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận cô buồn lòng. Nữ ca sĩ bức xúc trước những video cắt ghép trên mạng. Theo Phạm Quỳnh Anh, các bé còn quá nhỏ và chỉ đi theo để trải nghiệm một ngày làm việc của mẹ.

Nữ ca sĩ giải thích: “Tuệ Lâm mới chỉ 13 tuổi, đang ở độ tuổi phát triển, tâm lý rất nhạy cảm. Các con không quen với việc có đến 5-6 chiếc máy quay cùng lúc chĩa thẳng vào và các cô chú còn bất chợt phỏng vấn con khi chưa hề xin phép hay thông qua mẹ, khiến con có phần bối rối nhưng vẫn cố gắng trả lời bình thường để không ảnh hưởng đến mẹ”. Nữ ca sĩ khẳng định luôn giáo dục, chỉ dạy các con kỹ lưỡng.

Sự việc chưa dừng ở đó mà kéo theo những bình luận nhắc tên Bảo Anh và nghi vấn nữ ca sĩ này có liên quan đến chuyện gia đình giữa Phạm Quỳnh Anh với chồng cũ Quang Huy . Tin đồn này gây xôn xao suốt nhiều năm qua và mới đây lại gây chú ý khiến cả Bảo Anh lẫn Phạm Quỳnh Anh phải lên tiếng. Trong bài đăng sáng 4/9, Bảo Anh mong cộng đồng mạng dừng bàn tán để sự việc khép lại.

Tới tối 4/9, Phạm Quỳnh Anh cũng có bài viết dài. Trong bài viết, Phạm Quỳnh Anh kể ra 4 lý do khiến cô giữ im lặng suốt thời gian qua thay vì lên tiếng giải thích hiểu lầm giúp đàn em. Theo Phạm Quỳnh Anh, một trong những lý do nữ ca sĩ không lên tiếng là giữ yên bình cho các con. Thời điểm đó, hai con gái của Phạm Quỳnh Anh còn quá nhỏ nên cô không muốn sự việc thêm ồn ào, ảnh hưởng tới các con. Ngoài ra, Phạm Quỳnh Anh khẳng định cô không tung ra tin đồn liên quan đến Bảo Anh và chồng cũ nên cô không thể lên tiếng giải vây.

“Điều mình mong muốn lúc này, được nói ra một lần cho rõ và chấm dứt tất cả hiểu lầm tại đây. Mong mọi người tôn trọng quyết định của chúng tôi và cho chúng tôi, gia đình được yên. Câu trả lời cho những thắc mắc, nay các bạn đã có. Tôi không hiểu vì sao đã 7 năm qua, cả Quỳnh Anh lẫn Bảo Anh đều bắt đầu những chặng đường mới, với cuộc sống mới mà vẫn có thật nhiều người mắc kẹt lại với câu chuyện quá khứ này cùng sự hung hãn vô lý”, Phạm Quỳnh Anh nhấn mạnh, đồng thời cảm ơn Bảo Anh vì đàn em đã lên tiếng.

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, bắt đầu ca hát từ những năm cuối thập niên 1990. Năm 2004, cô gia nhập nhóm H.A.T (cùng Lương Bích Hữu và Thu Thủy, sau đó Ngô Quỳnh Anh thay thế Thu Thủy) dưới sự quản lý của công ty WePro Entertainment. H.A.T đạt nhiều thành công dù chỉ hoạt động trong 6 tháng. Năm 2005, Phạm Quỳnh Anh bắt đầu sự nghiệp solo với các bản hit như Không đau vì quá đau, Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Càng xa càng nhớ. Các ca khúc này mang giai điệu buồn, dễ nghe, phù hợp với khán giả thời điểm đó nên nhanh chóng gây sốt.

Phạm Quỳnh Anh kết hôn với đạo diễn Quang Huy (ông bầu của WePro) năm 2012 sau 10 năm yêu nhau. Họ có hai con gái. Hai người ly thân từ 2017 và chính thức ly hôn năm 2018. Tới 2022, Phạm Quỳnh Anh có con gái thứ 3 với bạn trai mới. Danh tính người này hiện vẫn được nữ ca sĩ giấu kín. Năm 2024, Phạm Quỳnh Anh tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và tạo được dấu ấn giờ giọng hát cảm xúc.

