Mỹ: Siêu bão mùa Đông có thể gây thiệt hại 24 tỷ USD

Theo ước tính từ ông Chuck Watson, chuyên gia thuộc công ty nghiên cứu rủi ro thiên tai Enki Research, tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế từ cơn bão mùa Đông có thể lên tới 24 tỷ USD.

Tuyết phủ kín một trạm xăng tại bang Louisiana, trong đợt bão tuyết đầu tiên của mùa Đông. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN.

Cơn bão mùa Đông khắc nghiệt đang càn quét nước Mỹ không chỉ gây tê liệt hạ tầng mà còn tạo ra một cú sốc kinh tế diện rộng. Theo ước tính từ ông Chuck Watson, chuyên gia thuộc công ty nghiên cứu rủi ro thiên tai Enki Research, tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế từ cơn bão này có thể lên tới 24 tỷ USD .

Theo số liệu từ công ty theo dõi hàng không FlightAware, hơn 14.500 chuyến bay đã bị hủy bỏ, đánh dấu mức gián đoạn hàng không nghiêm trọng nhất kể từ đợt chính phủ Mỹ đóng cửa năm ngoái.

Ông Rob Carolan, Giám đốc điều hành công ty dịch vụ dự báo thời tiết Hometown Forecast Services, nhận định đây là một trong những cơn bão có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất kể từ cơn bão năm 1993.

Tại các điểm nút giao thông quan trọng, tỷ lệ hủy chuyến lên tới 90% ở Memphis và 75% ở Dallas-Fort Worth, buộc các doanh nghiệp như tập đoàn hàng không American Airlines Group Inc. phải nỗ lực bổ sung hàng nghìn ghế dự phòng để giảm bớt thiệt hại cho hành khách.

Tình trạng tê liệt cũng lan rộng sang đường bộ và đường sắt khi cơ quan quản lý giao thông đô thị Metropolitan Transportation Authority của New York và công ty vận tải công cộng New Jersey Transit đồng loạt thông báo về tình trạng gián đoạn hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

Ông Brian Hurley, dự báo viên cấp cao tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, cho biết cơn bão khổng lồ này ảnh hưởng đến gần một nửa dân số Mỹ. Ông Hurley nhấn mạnh rằng đã 5 năm qua Mỹ mới chứng kiến một cơn bão bao phủ diện tích rộng lớn như vậy.

Cơn bão gây áp lực cực lớn lên hệ thống năng lượng quốc gia. Theo trang web theo dõi mất điện PowerOutage.us, hơn 118.000 khách hàng rơi vào cảnh mất điện, buộc tổ chức vận hành lưới điện độc lập Midcontinent Independent System Operator (MISO) phải ban bố tình trạng khẩn cấp mức độ 2. Tại Texas, giá điện bán buôn đã tăng vọt lên mức 1.500- 1.600 USD /MWh, gấp hàng chục lần so với mức giá thông thường.

Tại khu vực Đông Bắc, tổ chức vận hành lưới điện PJM Interconnection ghi nhận giá điện giao dịch có thời điểm vượt ngưỡng 3.000 USD /MWh. Ông Chris Wright, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, đã phải hối thúc các doanh nghiệp huy động nguồn điện dự phòng từ các trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu tăng cao do trí tuệ nhân tạo (AI) và thời tiết cực đoan. Ông Mike Bryson, Phó chủ tịch cấp cao của tổ chức PJM, cảnh báo hệ thống đang phải đối mặt với đợt lạnh khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua.

Trong lĩnh vực bán lẻ, ít nhất 21 cửa hàng thuộc tập đoàn bán lẻ Walmart đã phải đóng cửa. Các doanh nghiệp thương mại điện tử như tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon và công ty giao đồ ăn Door Dash buộc phải hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ, các sự cố mất điện đã tiêu tốn của nền kinh tế 44 tỷ USD vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang South Carolina và bang Virginia, cam kết huy động sự hỗ trợ từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA).

Theo dự báo từ bà Allison Santorelli và ông Josh Weiss thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, tình trạng đóng băng thảm khốc và nhiệt độ cực thấp sẽ còn kéo dài, gây khó khăn cho nỗ lực phục hồi kinh tế sau bão.