Mỹ ồ ạt không kích 70 mục tiêu IS tại Syria

Quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn, đánh trúng hàng chục mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, loạt không kích ngày 19/12 tập trung vào các tay súng IS, cơ sở hạ tầng cùng những kho vũ khí của tổ chức này. Theo ông, đây là hành động trả đũa có tính toán, không phải sự khởi đầu của một cuộc chiến mới, AFP đưa tin.

“Đây không phải là khởi đầu của chiến tranh mà là một thông điệp đáp trả rõ ràng. Hôm nay, chúng tôi đã truy lùng và loại bỏ kẻ thù. Và chiến dịch sẽ còn tiếp diễn”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker cất cánh từ một căn cứ trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ vào ngày 19/12 để hỗ trợ Chiến dịch không kích Hawkey nhằm vào hàng chục mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria để trả đũa vụ tấn công nhân viên Mỹ. Ảnh: Reuters.

Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ các cuộc không kích đã đánh trúng khoảng 70 mục tiêu IS rải rác khắp khu vực miền Trung Syria. Chiến dịch sử dụng tiêm kích F-15, cường kích A-10, trực thăng vũ trang Apache cùng hệ thống pháo phản lực HIMARS. Một số quốc gia đối tác, trong đó có Jordan, cũng tham gia hỗ trợ, theo AP.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trên mạng xã hội rằng chính phủ Syria hoàn toàn ủng hộ chiến dịch không kích. Ông nhấn mạnh Washington đang thực hiện một đòn trả đũa “rất nghiêm trọng” đúng như những cam kết trước đó.

Một quan chức Mỹ cho biết các đợt tấn công đã nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của IS tại miền Trung Syria, đồng thời không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch nếu cần thiết.

Truyền hình nhà nước Syria đưa tin các cuộc không kích tập trung vào khu vực nông thôn thuộc các tỉnh Deir ez-Zor, Raqqa và vùng núi Jabal al-Amour gần thành phố Palmyra. Một nguồn tin chính phủ Syria xác nhận các mục tiêu bị tấn công chủ yếu là trụ sở và kho vũ khí của IS.

Chiến dịch quân sự diễn ra sau khi Tổng thống Trump cam kết trả đũa vụ tấn công bị nghi do IS thực hiện, khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Syria cuối tuần trước.

Theo quân đội Mỹ, ngày 13/12, hai binh sĩ Lục quân Mỹ cùng một phiên dịch dân sự đã thiệt mạng, ba binh sĩ khác bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chung của lực lượng Mỹ và Syria tại Palmyra.

Các binh sĩ Không quân Mỹ chuẩn bị chất tải hệ thống đạn dược GBU-31 lên máy bay F-15E Strike Eagle chuẩn bị cho cuộc không kích. Ảnh: Reuters.

Trong những tháng gần đây, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tăng cường các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ nhằm vào IS tại Syria, thường phối hợp với lực lượng an ninh nước này.

Bộ Ngoại giao Syria tái khẳng định cam kết kiên định trong cuộc chiến chống IS, khẳng định tổ chức này sẽ “không có bất kỳ nơi trú ẩn an toàn nào trên lãnh thổ Syria”.

Bộ Nội vụ Syria cho biết nghi phạm liên quan đến vụ tấn công là một thành viên lực lượng an ninh Syria, bị nghi có liên hệ hoặc cảm tình với IS.

Syria hiện hợp tác chặt chẽ với liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS, sau thỏa thuận đạt được hồi tháng trước trong chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ahmed al-Sharaa.

Hiện khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ vẫn đồn trú tại Syria trong khuôn khổ sứ mệnh chống IS, được triển khai từ giữa những năm 2010, khi tổ chức này từng kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq. Các chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh sau đó đã khiến IS gần như mất quyền kiểm soát lãnh thổ.