Đoàn quân sự Mỹ bị tấn công ở Syria, ông Trump tuyên bố trả thù

Ông Trump khẳng định sẽ có động thái đáp trả sau vụ phục kích ở Syria khiến 2 binh sĩ Mỹ và một phiên dịch dân sự thiệt mạng.

Tổng thống Trump gặp gỡ báo chí tại Trung tâm Kennedy ở Washington DC (Mỹ) ngày 13/8. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành những “biện pháp trả đũa mạnh mẽ” sau khi hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch dân sự thiệt mạng trong vụ phục kích tại Syria.

“Chúng ta sẽ trả thù”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng và trên mạng xã hội, đồng thời cho biết quân đội Syria đang tích cực phối hợp với phía Mỹ trong quá trình điều tra và xử lý vụ việc.

Ông Trump gọi đây là “một cuộc tấn công của ISIS nhằm vào Mỹ và Syria, tại một khu vực rất nguy hiểm của Syria, nơi chưa được kiểm soát hoàn toàn”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa “rất phẫn nộ và bàng hoàng trước vụ việc”.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Bộ Quốc phòng Mỹ, còn có ba người khác bị thương trong vụ tấn công. CNN cho biết vụ đụng độ xảy ra ngày 13/12 do một tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) gây ra.

Theo ông Sean Parnell, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, nhiệm vụ của các binh sĩ Mỹ tại Syria là “hỗ trợ các chiến dịch chống tổ chức khủng bố ISIS và các hoạt động khủng bố khác xảy ra tại khu vực”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. “Nếu ai đó nhắm vào người Mỹ, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, kẻ đó sẽ phải sống phần đời ngắn ngủi còn lại trong nỗi lo sợ rằng lực lượng chức năng của Mỹ sẽ săn lùng, tìm ra và tiêu diệt kẻ đó không khoan nhượng”, ông Hegseth viết trên mạng xã hội X (Twitter).

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani cùng ngày đã lên án vụ tấn công: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, tới chính phủ và người dân Mỹ, đồng thời mong những người bị thương sớm bình phục”.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria, ông Nour Eddin al-Baba, cho biết lực lượng an ninh của nước này đã gửi các cảnh báo từ nguồn tin tình báo tới liên minh do Mỹ dẫn đầu, về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của ISIS. Ông al-Baba khẳng định kẻ tấn công đã nằm trong diện theo dõi từ trước đó.

Theo ông al-Baba, vụ tấn công xảy ra khi lãnh đạo liên minh và Lực lượng An ninh Nội địa Syria cùng tiến hành chuyến thị sát chung tại khu vực Badia. Khi phái đoàn đi vào một cơ sở chỉ huy của lực lượng an ninh Syria, kẻ tấn công đã nổ súng tại cổng.

Ông al-Baba cho biết nghi phạm vốn bị đánh giá có tư tưởng cực đoan, người này đã đấu súng với lực lượng an ninh trước khi bị tiêu diệt.

Sau vụ tấn công, giao thông trên tuyến cao tốc nối Deir Ezzor và Damascus bị tạm dừng, máy bay chiến đấu của Mỹ xuất hiện trên bầu trời.

“Trực thăng Mỹ đã đưa những người bị thương về căn cứ al-Tanf sau vụ nổ súng”, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin. Al-Tanf là căn cứ quân sự của Mỹ ở miền đông Syria, gần biên giới Iraq.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng trong tháng 11. Ảnh: SANA.

Vụ tấn công xảy ra chỉ một tháng sau khi Syria gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm tiến hành các chiến dịch quân sự chống ISIS tại Syria và Iraq. ISIS hiện chưa công khai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trong nhiều năm qua, binh sĩ Mỹ hoạt động tại nhiều địa điểm ở Syria, trong đó có căn cứ al-Tanf ở tỉnh Homs, nơi họ huấn luyện một số lực lượng của Syria trong cuộc chiến chống ISIS.