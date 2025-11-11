Mỹ nới lỏng trừng phạt Syria sau cuộc gặp lịch sử

Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm kín tại Nhà Trắng vào trưa 10/11 (theo giờ Mỹ) với Tổng thống Syria Ahmed al Sharaa, người vừa được Washington gỡ khỏi danh sách khủng bố, đây là cuộc gặp mang tính lịch sử với Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Syria tại phòng Bầu dục. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Nhà lãnh đạo Syria Amed al Sharaa đã có chuyến công du lịch sử tới Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Syria giành độc lập, một nguyên thủ quốc gia nước này mới tới thăm Mỹ.

Tuy nhiên, khác với nhiều nguyên thủ quốc gia khác, Tổng thống Syria al Sharaa đã tới Nhà Trắng một cách khá lặng lẽ, ông và đoàn đi vào từ cổng phụ thay vì cổng chính phía Tây. Cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Donald Trump được giữ kín.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump cho biết, ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Ahmed al-Sharaa và bày tỏ sự tin tưởng rằng ông sẽ có thể điều hành đất nước Syria một cách tốt đẹp.

Ông Trump phát biểu sau cuộc gặp ở phòng Bầu dục: “Tôi đã đạt được một thỏa thuận với ông ấy. Ông ấy là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ. Ông đến từ một nơi rất khắc nghiệt và ông ấy là một người cứng rắn. Tôi thích ông ấy. Tôi hòa hợp với ông ấy, vị Tổng thống mới của Syria. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Syria thành công, bởi vì đó là một phần của Trung Đông”.

Bộ Ngoại giao Syria cùng ngày cho biết Mỹ khẳng định ủng hộ thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria. Bên cạnh đó, Syria cũng đồng ý sáp nhập Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo vào hàng ngũ quân đội Syria. Động thái này là một phần của quá trình thống nhất các thể chế và tăng cường an ninh quốc gia.

Các tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Assad al Shibani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bên lề chuyến thăm.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công bố một sắc lệnh mới có giá trị trong vòng 180 ngày, thay thế các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với Syria. Bộ Tài chính cho biết hành động này nhằm thực hiện cam kết trong việc tiếp tục nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Syria.

Ông al Sharaa, 43 tuổi, lên nắm quyền tại Syria vào năm ngoái sau khi các chiến binh Hồi giáo phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng từ vùng lãnh thổ ở phía tây bắc Syria và lật đổ chính quyền Tổng thống al Assad.