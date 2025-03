Mỹ nhân sinh năm 1999 chiến thắng sốc ở Oscar

Mikey Madison tên thật là Mikaela Madison Rosberg, sinh năm 1999 tại Los Angeles, Mỹ. Trước khi đặt chân vào lĩnh vực diễn xuất, cô từng là một vận động viên cưỡi ngựa. Tuy nhiên, với sự khuyến khích từ mẹ, Mikey quyết định rẽ hướng và tham gia các lớp học diễn xuất ở tuổi 14. Cô nàng bắt đầu gây chú ý khi góp mặt trong series Better Things với vai Max Fox, nhận được sự tán dương từ giới chuyên môn. Tới khi tham gia Once Upon a Time in Hollywood hay Scream V, tên tuổi Mikey càng tới gần với khán giả.