Mỹ nhân Marvel thành người phát ngôn của công ty có CEO ngoại tình

Gwyneth Paltrow thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong video hỏi đáp về Astronomer. Điều khiến nhiều người quan tâm là việc nữ diễn viên là vợ cũ thủ lĩnh ban nhạc Coldplay.

Theo People, Gwyneth Paltrow bất ngờ xuất hiện trong video dài 1 phút có tựa đề “Thank you for your interest in Astronomer” (tạm dịch: Cảm ơn bạn vì đã quan tâm tới Astronomer) trên nền tảng mạng xã hội của công ty công nghệ này. Đồng thời, đoạn video tiết lộ nữ diễn viên đảm nhận vai trò người phát ngôn tạm thời cho Astronomer.

Gwyneth Paltrow gây chú ý khi xuất hiện trong video về Astronomer. Ảnh: Astronomer.

Đáng chú ý, Gwyneth Paltrow là vợ cũ của thủ lĩnh Coldplay - Chris Martin. Cách đây vài ngày, Astronomer trở thành tâm điểm chú ý khi CEO và giám đốc nhân sự của công ty bị phát hiện ngoại tình tại buổi trình diễn của ban nhạc Coldplay hôm 17/7.

Trong phần mở đầu, Gwyneth Paltrow giới thiệu bản thân được thuê để đại diện cho 300 nhân viên đang làm việc tại Astronomer. Kể từ khi bê bối xảy ra, công ty nhận về hàng loạt câu hỏi và cô sẽ trả lời một vài câu nổi bật.

Sau phần giới thiệu, câu hỏi đầu tiên khá kỳ lạ khi nội dung mang tính bộc lộ cảm xúc: "Ôi trời! Cái quái gì thế này?". Theo đó, Gwyneth Paltrow đáp lại bằng việc nhấn mạnh lĩnh vực hoạt động cốt lõi của công ty: “Vâng, Astronomer là nền tảng tối ưu để vận hành Apache Airflow, hợp nhất toàn bộ quy trình dữ liệu, ML và AI ở quy mô lớn”.

Tiếp theo là một câu hỏi liên quan tới đội ngũ truyền thông xã hội, song nữ diễn viên né tránh bằng việc thông báo Astronomer vẫn còn chỗ cho sự kiện Beyond Analytics vào tháng 9.

Với sự dẫn dắt khéo léo, Gwyneth Paltrow khép lại đoạn video với thông điệp: “Giờ đây, chúng tôi sẽ quay lại với thế mạnh của mình, đó là mang lại những kết quả đột phá cho khách hàng. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Astronomer”.

Đoạn video kỳ lạ này được xem như một “quân bài” truyền thông đối với Astronomer. Trước đó, khoảnh khắc ngoại tình giữa CEO Andy Byron và giám đốc nhân sự Kristin Cabot của công ty công nghệ này bùng nổ trên mạng xã hội. Tranh cãi đã nổ ra khi cặp đôi được cho biết rằng đều là người đã có gia đình. Không lâu sau đó, Andy Byron và Kristin Cabot đều nộp đơn từ chức tại Astronomer.