Jessica Alba bên tình mới kém 12 tuổi

Mỹ nhân "Fantastic Four" được bắt gặp hẹn hò với bạn trai kém 12 tuổi. Nguồn tin thân cận cho biết mối quan hệ của cặp đôi đang có tiến triển, ngày càng trở nên gắn bó.

Trong loạt ảnh do Daily Mail vừa công bố, Jessica Alba dùng bữa tối lãng mạn cùng bạn trai Danny Ramirez tại nhà hàng ở Los Angeles vào tối 23/7. Cặp đôi xuất hiện với phong cách đời thường, năng động. Ngôi sao của Into the Blue trang điểm nhẹ nhàng tôn nét đẹp tự nhiên, trong khi đó bạn trai cô diện áo khoác denim, đội mũ lưỡi trai hiệu Pendry.

Cặp đôi sau đó vui vẻ ra về, có nhiều cử chỉ tình tứ dành cho nhau. Jessica ngồi ở ghế phụ trong khi tình trẻ kém cô 12 tuổi cầm lái. Nữ diễn viên không ngừng nở nụ cười và ngắm nhìn bạn trai một cách say đắm.

Theo nguồn tin, mối quan hệ của cả hai đang ngày càng nghiêm túc: “Chuyện tình giữa Jessica và Danny đang chuyển biến một cách bất ngờ. Ban đầu chỉ là tình cảm thoáng qua, nhưng giờ đây cảm giác như mọi thứ đang trở nên sâu sắc hơn, dù Jessica vẫn muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi. Dù sao đi nữa, cô ấy vốn không phải kiểu người hẹn hò chớp nhoáng. Cô ấy thực sự háo hức muốn xem mối quan hệ này sẽ dẫn đến đâu".

Jessica hẹn hò bạn trai kém 12 tuổi. Ảnh: BACKGRID.

Trước đó, hồi tháng 1, Jessica xác nhận chia tay chồng là Cash Warren. Cả hai nộp đơn ly hôn vào tháng 2 và hiện vẫn chưa hoàn tất thủ tục. Jessica và Cash gặp nhau lần đầu năm 2004 trên trường quay Fantastic Four, rồi kết hôn vào năm 2008. Cặp đôi có 3 con chung, lần lượt là Honor (17 tuổi), Haven (13 tuổi) và Hayes (7 tuổi).

Khoảng nửa năm sau khi đường ai nấy đi với Cash, nữ diễn viên bị bắt gặp hẹn hò Danny Ramirez khi cả hai cùng đi nghỉ ở Cancun.

“Danny là người tốt, rất dễ mến và đang bị Jessica cuốn hút. Nhưng cô ấy không nghĩ đến chuyện cam kết yêu lâu dài vào lúc này. Danny có cơ hội biến mối quan hệ này thành điều gì đó đặc biệt, nhưng Jessica đang tận hưởng mọi thứ nhẹ nhàng. Giờ cô ấy chỉ muốn vui vẻ thôi", nguồn tin thân cận chia sẻ vào thời điểm cặp đôi mới hẹn hò.

Danny (32 tuổi) sinh ra ở Chicago, Illinois, được biết đến nhiều nhất với vai diễn Joaquin Torres/Falcon trong loạt phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel - gồm series The Falcon and the Winter Soldier và Captain America: Brave New World. Anh cũng từng xuất hiện trong bom tấn Top Gun: Maverick với vai trung úy Mickey Garcia. Hiện, tài tử tham gia ghi hình bom tấn Avengers: Doomsday.