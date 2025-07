Lý do 'Conan' còn phải chịu thua 'Thanh gươm diệt quỷ'

Phòng vé Nhật chưa từng chứng kiến một hiện tượng đặc biệt như "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành". Sức nóng của nó thậm chí đánh bật cả những thương hiệu tên tuổi như "Conan".

Nửa cuối tháng 5, rạp Nhật dậy sóng trước sự xuất hiện của Conan: Dư ảnh của độc nhãn. Bom tấn hoạt hình về chàng thám tử lừng danh liên tục xô đổ những cột mốc phòng vé, "hốt bạc" với tốc độ gây choáng ngợp. Bộ phim không có đối thủ suốt 3 tuần liên tiếp, mang về khoản doanh số 14,4 tỷ yên, trở thành cái tên ăn khách nhất phòng vé xứ hoa anh đào năm 2025.

Thành tích này tưởng như đã là bất bại, cho tới khi Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành xuất hiện.

Cơn sốt lịch sử ở phòng vé

Hôm 18/7, Vô hạn thành chính thức trình làng, đánh dấu sự trở lại của loạt anime đã làm khuynh đảo xứ Phù Tang suốt nửa thập kỷ qua. Không cần quá nhiều chiến dịch quảng bá rầm rộ, bom tấn hoạt hình lập tức tạo nên cơn sốt chưa từng thấy ngoài phòng vé.

Trong ngày đầu tiên, phim bán được hơn 1,1 triệu vé, thu về 1,65 tỷ yên (khoảng 11,1 triệu USD ). Đây là con số mở màn cao nhất lịch sử tại Nhật Bản, vượt qua cả các bom tấn từng gây chấn động như Spirited Away, Your Name hay chính phần phim Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận trước đó.

Chỉ sau 3 ngày, phim đạt doanh số 5,52 tỷ yên với khoảng 3,84 triệu lượt xem. Đến ngày chiếu thứ 4, trùng ngày nghỉ lễ Marine Day tại quốc gia này, tổng doanh thu Vô hạn thành tăng vọt lên 7,31 tỷ yên (gần 50 triệu USD ), với 5,16 triệu vé được bán ra.

Theo thống kê của Oricon, đứa con tinh thần của đạo diễn Haruo Sotozaki trở thành cái tên đứng đầu lịch sử phòng vé xứ Phù Tang ở cả 3 hạng mục: doanh thu mở màn, doanh thu ngày đầu tiên và doanh thu trong một ngày lớn nhất. Thành tích này vượt xa kỳ vọng của giới chuyên môn và cả nhà phát hành.

Những kỷ lục mà Vô hạn thành xác lập càng trở nên ấn tượng khi đặt trong bối cảnh ngành điện ảnh Nhật đang cạnh tranh khốc liệt với sự trỗi dậy của nhiều thương hiệu quốc tế. Việc một bộ phim hoạt hình nội địa có thể kéo lượng khán giả khổng lồ ra rạp không chỉ là thành công riêng của thương hiệu, mà còn được ví như "liều thuốc phòng vé" quý giá, giúp củng cố vị thế của điện ảnh xứ hoa anh đào.

Phim dự kiến khởi chiếu ở rạp Việt vào 15/8.

Không phải ngẫu nhiên mà phần phim mới đạt được thành tích kỷ lục này. Trước đó, thương hiệu Thanh gươm diệt quỷ đã có lịch sử huy hoàng với chuỗi tác phẩm liên tiếp phá kỷ lục. Chuyến tàu vô tận ra mắt năm 2020, từng dắt túi hơn 40 tỷ yên tại thị trường nội địa và hơn 500 triệu USD toàn cầu - trở thành anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt qua cả tượng đài Spirited Away của xưởng phim Ghibli sau gần 20 năm giữ kỷ lục.

Ngoài Chuyến tàu vô tận, các phần phim điện ảnh khác như Đường đến làng rèn gươm hay Phép màu tình thân, cho đến chuyến đặc huấn của đại trụ liên tục vượt ngưỡng hơn 1 triệu vé tại thị trường quê nhà.

Sự kết hợp giữa đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, sức hút thương hiệu và bước ngoặt chuyển thể ba phần cuối cùng đang giúp Thanh gươm diệt quỷ một lần nữa làm nên lịch sử. Cơn sốt Vô hạn thành chỉ mới bắt đầu, nhưng những thành tựu đạt được đang chứng minh sức càn quét đáng nể của loạt anime đình đám bậc nhất thế giới hiện tại.

Cơn sốt “Thanh gươm diệt quỷ” từ đâu?

Ra mắt lần đầu vào năm 2016, Thanh gươm diệt quỷ (Kimetsu no Yaiba) nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng xuất bản. Được sáng tác bởi Gotouge Koyoharu, bộ truyện thu hút độc giả nhờ cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa hành động, cảm xúc và cốt truyện hấp dẫn. Tính đến tháng 2/2020, bộ manga đã bán ra hơn 40 triệu bản, trở thành một trong những tác phẩm có lượng tiêu thụ cao nhất lịch sử xứ Phù Tang trong thời gian ngắn kỷ lục.

Thành công của bản truyện tranh là tiền đề để loạt anime lên sóng vào năm 2019, dưới bàn tay dàn dựng của studio Ufotable. Ngay từ mùa đầu tiên, Thanh gươm diệt quỷ đã gây chấn động nhờ chất lượng hình ảnh vượt xa tiêu chuẩn truyền hình, kết hợp nhịp dựng lôi cuốn và phần âm nhạc mãn nhĩ.

Vô hạn thành là phần phim được chời đợi nhất trong franchise.

Truyền thông Nhật Bản đánh giá điều làm nên sức hấp dẫn khác biệt của Thanh gươm diệt quỷ là chiều sâu trong thế giới nhân vật. Không chỉ khai thác các trận chiến sinh tử gay cấn, tác phẩm còn dành thời lượng đáng kể tái hiện quá khứ của từng phản diện - từ đó tạo ra sự đồng cảm chứ không đơn thuần là hận thù.

Những cái tên như Akaza, Douma hay thậm chí cả Muzan đều được khắc họa với lớp lang cảm xúc đa chiều, qua đó làm rõ thông điệp về bi kịch, nhân quả và chuỗi đau thương của từng nhân vật.

Phần Vô hạn thành đánh dấu bước ngoặt trong toàn bộ mạch truyện. Đây là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến trọn vẹn đội hình Thập Nhị Quỷ Nguyệt tụ họp dưới quyền Muzan Kibutsuji, đồng thời cũng là lúc các Trụ Cột - những kiếm sĩ mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn - bước vào trận chiến sinh tử cuối cùng.

Một yếu tố then chốt khiến Vô hạn thành thu hút người xem là sự trở lại của các gương mặt phản diện được yêu thích nhất. Akaza - kẻ từng sát hại Kyojuro Rengoku - nay trở thành một trong những trung tâm của câu chuyện. Màn đối đầu được giữa Akaza và Kamado Tanjiro được mong đợi, và cũng là trận chiến được kỳ vọng đỉnh cao nhất trong toàn bộ trilogy.

Douma - tên giáo chủ từng giết chị gái của Shinobu, hay Kokushibo - Thượng Huyền Nhất với lai lịch bí ẩn - cũng đều lần lượt xuất hiện. Việc quy tụ dàn phản diện đình đám nhất thương hiệu khiến người xem không chỉ chờ đợi các pha hành động mãn nhãn, mà còn là cuộc chiến bùng nổ giữa hai phe thiện - ác.

Không thể không nhắc đến yếu tố kỹ thuật. Studio Ufotable một lần nữa khẳng định vị thế khi mang đến chất lượng đồ họa được ví như "chuẩn điện ảnh Hollywood". Các cảnh hành động trong Vô hạn thành được thực hiện bằng công nghệ dựng CGI kết hợp hoạt họa 2D truyền thống, tạo nên các chuyển động mượt mà như thực, nhưng vẫn giữ linh hồn anime nguyên bản.

Vô hạn thành đang làm rung chuyển phòng vé Nhật Bản.

Sau 6 năm, Thanh gươm diệt quỷ không đơn thuần là một thương hiệu giải trí mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng tại Nhật Bản. Mỗi phần phim ra mắt đều trở thành hiện tượng, với độ phủ sóng và bàn luận ấn tượng trên các diễn đàn phim và mạng xã hội.

Trong bối cảnh xu hướng điện ảnh toàn cầu đang tìm kiếm những câu chuyện nguyên bản mới, có chiều sâu và sức hút lan tỏa, Vô hạn thành không chỉ là hồi kết của một loạt phim cực kỳ ăn khách. Nó là minh chứng cho việc một tác phẩm hoạt hình có thể mang tầm vóc của một bom tấn điện ảnh thực thụ - cả về quy mô sản xuất lẫn giá trị tại phòng vé.