Mỹ nhân Nhật sang chấn tâm lý khi bị đe dọa

Haruna (Billlie) tạm dừng hoạt động sau khi bị người lạ xâm nhập nơi ở trái phép. Công ty quản lý cho biết cô cần thời gian nghỉ ngơi để ổn định tâm lý.

Theo Chosun, ngày 25/7, công ty quản lý Mystic Story thông báo thành viên Haruna của nhóm nhạc Billlie sẽ tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới để nghỉ ngơi và phục hồi tâm lý, sau khi bị người lạ xâm nhập trái phép vào nơi ở cá nhân.

Theo thông tin từ công ty, vụ việc xảy ra gần đây khi một người ngoài đã dùng vũ lực phá hoại cửa ra vào, xâm nhập trái phép vào chỗ ở của Haruna, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nữ thần tượng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Mystic Story đã trình báo cơ quan chức năng, chuyển nơi ở của nghệ sĩ và đưa cô đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu.

Hình ảnh của Haruna (Billlie). Ảnh: @hankooki.

Kết quả chẩn đoán cho thấy Haruna cần thời gian để ổn định tâm lý và nghỉ ngơi. Do đó, nhóm Billlie sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình sáu thành viên trong thời gian cô vắng mặt. Lịch trình trở lại của Haruna sẽ được công bố sau khi có đánh giá từ các chuyên gia y tế.

Đại diện Mystic Story khẳng định sẽ quyết liệt theo đuổi sự việc và có các biện pháp pháp lý đối với kẻ đột nhập, bao gồm cả trách nhiệm dân sự và hình sự, không có bất kỳ sự khoan nhượng nào.

Công ty cũng gửi lời xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng trước thông tin bất ngờ này, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để Haruna sớm phục hồi và trở lại hoạt động trong trạng thái ổn định.

Haruna sinh năm 2006, là người Nhật Bản. Cô là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Billlie, ra mắt vào tháng 11/2021 dưới sự quản lý của công ty Mystic Story. Haruna gây chú ý với hình ảnh năng động, ngoại hình trong sáng và khả năng trình diễn tự nhiên trên sân khấu.

Billlie là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm bảy thành viên, hoạt động từ năm 2021. Ngay từ khi ra mắt, nhóm đã được đánh giá cao về khả năng biểu diễn và concept độc đáo. Với các sản phẩm âm nhạc như The Billage of Perception, The Collective Soul and Unconscious và The Billage of Perception: Chapter Three, Billlie từng bước khẳng định vị trí trong thị trường Kpop, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng tân binh và sự chú ý từ khán giả quốc tế.