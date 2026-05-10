Mỹ nhân làm náo loạn trung tâm thương mại

  Chủ nhật, 10/5/2026 21:20 (GMT+7)
Phạm Băng Băng gây chú ý khi có buổi ra mắt phim "Địa mẫu" ở Malaysia. Người hâm mộ vây kín nữ minh tinh, tạo nên cảnh tượng chen chúc tại trung tâm thương mại.

Theo Sinchew, Phạm Băng Băng cùng đạo diễn và dàn diễn viên phim Địa mẫu vừa có mặt tại Malaysia để quảng bá cho tác phẩm trước thềm công chiếu. Xuất hiện tại một trung tâm thương mại, nữ diễn viên được hàng nghìn người hâm mộ vây đón.

Khán giả vây kín Phạm Băng Băng cùng đoàn phim. Ảnh: Sinchew.

Lượng khán giả kéo tới xem buổi ra mắt phim mới của Phạm Băng Băng đông tới mức đứng chật kín sảnh trung tâm thương mại. Dù chương trình bị hoãn gần một tiếng vì mưa lớn, điều đó vẫn không làm giảm sự nhiệt tình của người hâm mộ dành cho cô và dàn diễn viên. Nhiều người đồng loạt hô vang tên Phạm Băng Băng, hò hét khi thấy thần tượng ngoài đời thực, tạo nên cảnh tượng náo loạn.

Minh tinh xuất hiện tại sự kiện trong bộ trang phục xuyên thấu đính sequin gợi cảm, tôn đường cong cơ thể. Người đẹp không giấu được cảm giác ngỡ ngàng, vui sướng khi được đông đảo fan Malaysia chào đón. "Đã rất lâu rồi tôi mới lại tham gia một buổi công chiếu phim, cảm giác có hơi mới mẻ", Phạm Băng Băng chia sẻ.

Nhắc tới vai một người phụ nữ làm nông sống tại Kedah trong Địa mẫu, Phạm Băng Băng thừa nhận đây là hình tượng hoàn toàn khác biệt so với các vai diễn trước đây. Cô cũng kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ bộ phim, cũng không tiếc lời khen ngợi đạo diễn: "Trương Cát An thật sự là một đạo diễn Malaysia xuất sắc mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Lần này được hợp tác với ê-kíp Malaysia khiến tôi rất xúc động", mỹ nhân bộc bạch.

Phạm Băng Băng tại sự kiện ra mắt phim ở Malaysia. Ảnh: Sinchew.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, từng là nữ diễn viên hạng A tại Trung Quốc đại lục. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ

Tuy nhiên, cô bị đưa vào danh sách đen tại Trung Quốc từ năm 2018 do liên quan đến vụ bê bối trốn thuế. Cô chuyển đến Hong Kong và từ đó theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài.

Hoàng Nhi

  • Phạm Băng Băng

    Phạm Băng Băng

    Phạm Băng Băng là một trong những đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Hoàn châu cách cách, Mộc Quế Anh, Phong thần bảng, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,... Năm 2017, Phạm Băng Băng được tạp chí Time bầu chọn Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới. Cô còn là thành viên Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 70.

    • Ngày sinh: 16/9/1981
    • Quê quán: Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc
    • Phim tham gia: Hoàn châu cách cách, Đạt ma sư tổ, Tần thuỷ hoàng, Bạch phát ma nữ, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,...

