Mỹ nhân Hàn rước cúp vàng World Cup là ai?

Jung Ho Yeon thu hút sự chú ý khi xuất hiện trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân vận động New York New Jersey, Mỹ. Nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc cùng tay vợt Carlos Alcaraz đảm nhận nghi thức giới thiệu chiếc cúp vô địch trước khi trận đấu bắt đầu. Đây là một trong những hoạt động chính thức và được theo dõi nhiều nhất trong chương trình trước trận chung kết. Ảnh: BH Entertainment.

Với tư cách đại sứ của Louis Vuitton, Jung Ho Yeon cùng Alcaraz đưa chiếc rương do nhà mốt Pháp chế tác, bên trong chứa cúp vô địch World Cup, ra khu vực trung tâm sân. Ngôi sao Squid Game xuất hiện trong bộ đầm cổ yếm màu hồng đỏ, thiết kế ôm sát, kết hợp kiểu tóc vuốt gọn và phụ kiện tối giản. Ảnh: BH Entertainment.

Khoảnh khắc Jung Ho Yeon xuất hiện bên chiếc cúp được nhiều hãng thông tấn và tạp chí quốc tế đăng tải. Truyền thông Hàn Quốc gọi đây là dấu mốc đáng chú ý, khi cô là nữ diễn viên người Hàn đầu tiên tham gia một nghi thức chính thức tại chung kết World Cup. Ảnh: @Junghoyeon.

Jung Ho Yeon sinh năm 1994, khởi đầu với nghề người mẫu và từng giành vị trí á quân Korea’s Next Top Model. Sau khi phát triển sự nghiệp tại New York, cô trình diễn cho nhiều nhà mốt lớn như Louis Vuitton, Chanel , Fendi và Miu Miu. Năm 2021, Jung Ho Yeon nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Kang Sae Byeok trong Squid Game, đồng thời giành giải của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ và nhận đề cử Emmy. Ảnh: @Junghoyeon.

Jung Ho Yeon sở hữu chiều cao khoảng 1,76 m, vóc dáng mảnh mai và đôi chân dài đặc trưng của người mẫu sàn diễn. Cô gây ấn tượng nhờ gương mặt góc cạnh, biểu cảm linh hoạt và vẻ đẹp khác biệt so với hình ảnh ngọt ngào thường thấy của các mỹ nhân Hàn Quốc. Ảnh: @Junghoyeon.

Phong cách thời trang của Jung Ho Yeon được đánh giá phóng khoáng, hiện đại và giàu tính cá nhân. Trong đời thường, cô thường chọn quần jeans rộng, áo khoác dáng hộp, đồ vintage và giày thể thao. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên ưu tiên các thiết kế của Louis Vuitton, kết hợp phom dáng táo bạo với phụ kiện tối giản. Ảnh: @Junghoyeon.

Về đời tư, Jung Ho Yeon có mối quan hệ kéo dài khoảng chín năm với nam diễn viên Lee Dong-hwi, ngôi sao của Reply 1988. Tháng 11/2024, công ty quản lý của hai người xác nhận họ đã chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp. Ảnh: @Junghoyeon.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.