Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Mỹ nhân Hàn rước cúp vàng World Cup là ai?

  • Thứ hai, 20/7/2026 10:53 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Jung Ho Yeon gây chú ý khi cùng Carlos Alcaraz rước cúp vàng ra sân trước chung kết World Cup 2026. Cô là người mẫu, diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng từ "Squid Game".

World Cup ảnh 1World Cup ảnh 2

Jung Ho Yeon thu hút sự chú ý khi xuất hiện trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân vận động New York New Jersey, Mỹ. Nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc cùng tay vợt Carlos Alcaraz đảm nhận nghi thức giới thiệu chiếc cúp vô địch trước khi trận đấu bắt đầu. Đây là một trong những hoạt động chính thức và được theo dõi nhiều nhất trong chương trình trước trận chung kết. Ảnh: BH Entertainment.

World Cup ảnh 3World Cup ảnh 4

Với tư cách đại sứ của Louis Vuitton, Jung Ho Yeon cùng Alcaraz đưa chiếc rương do nhà mốt Pháp chế tác, bên trong chứa cúp vô địch World Cup, ra khu vực trung tâm sân. Ngôi sao Squid Game xuất hiện trong bộ đầm cổ yếm màu hồng đỏ, thiết kế ôm sát, kết hợp kiểu tóc vuốt gọn và phụ kiện tối giản. Ảnh: BH Entertainment.

World Cup ảnh 5World Cup ảnh 6

Khoảnh khắc Jung Ho Yeon xuất hiện bên chiếc cúp được nhiều hãng thông tấn và tạp chí quốc tế đăng tải. Truyền thông Hàn Quốc gọi đây là dấu mốc đáng chú ý, khi cô là nữ diễn viên người Hàn đầu tiên tham gia một nghi thức chính thức tại chung kết World Cup. Ảnh: @Junghoyeon.

World Cup ảnh 7

Jung Ho Yeon sinh năm 1994, khởi đầu với nghề người mẫu và từng giành vị trí á quân Korea’s Next Top Model. Sau khi phát triển sự nghiệp tại New York, cô trình diễn cho nhiều nhà mốt lớn như Louis Vuitton, Chanel, Fendi và Miu Miu. Năm 2021, Jung Ho Yeon nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Kang Sae Byeok trong Squid Game, đồng thời giành giải của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ và nhận đề cử Emmy. Ảnh: @Junghoyeon.
World Cup ảnh 8

Jung Ho Yeon sở hữu chiều cao khoảng 1,76 m, vóc dáng mảnh mai và đôi chân dài đặc trưng của người mẫu sàn diễn. Cô gây ấn tượng nhờ gương mặt góc cạnh, biểu cảm linh hoạt và vẻ đẹp khác biệt so với hình ảnh ngọt ngào thường thấy của các mỹ nhân Hàn Quốc. Ảnh: @Junghoyeon.
World Cup ảnh 9World Cup ảnh 10

Phong cách thời trang của Jung Ho Yeon được đánh giá phóng khoáng, hiện đại và giàu tính cá nhân. Trong đời thường, cô thường chọn quần jeans rộng, áo khoác dáng hộp, đồ vintage và giày thể thao. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên ưu tiên các thiết kế của Louis Vuitton, kết hợp phom dáng táo bạo với phụ kiện tối giản. Ảnh: @Junghoyeon.

World Cup ảnh 11World Cup ảnh 12

Về đời tư, Jung Ho Yeon có mối quan hệ kéo dài khoảng chín năm với nam diễn viên Lee Dong-hwi, ngôi sao của Reply 1988. Tháng 11/2024, công ty quản lý của hai người xác nhận họ đã chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp. Ảnh: @Junghoyeon.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Phương Ly của hiện tại

Phương Ly mới đây bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò một người kém tuổi. Sau đó, để tránh sự việc bị đẩy đi xa, nữ ca sĩ lên tiếng đính chính.

36:2148 hôm qua

'Conan' kiếm được 20 tỷ đồng

"The Odyssey" của Christopher Nolan vừa tạo cơn sốt đã bị "Conan" vượt mặt tại phòng vé Việt. Phim hoạt hình Nhật thu hơn 20 tỷ đồng ngay ngày chiếu sớm đầu tiên.

46:2750 hôm qua

Hồi kết cho những tranh cãi bủa vây bom tấn đang gây bão 'The Odyssey'

"The Odyssey", kỳ lạ thay, là dự án quy mô nhất sự nghiệp Nolan nhưng cũng khiến ông nhận nhiều chỉ trích nhất. Dù vậy, chất lượng tác phẩm đã dẹp tan mọi nghi ngờ xoay quanh.

6 giờ trước

Minh An

World Cup Chanel Mỹ nhân Hàn giải trí Jung Ho Yeon

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý