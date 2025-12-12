Mỹ nhân gợi cảm nói về tin phẫu thuật nâng ngực

Sydney Sweeney mới đây đã phủ nhận tin đồn phẫu thuật nâng ngực. Nữ diễn viên cho biết chưa từng can thiệp thẩm mỹ và cũng không có hình xăm nào trên cơ thể.

Theo Page Six, trong một chương trình do Vanity Fair thực hiện mới đây, Sydney Sweeney đã lên tiếng phủ nhận tin đồn phẫu thuật nâng ngực.

Cụ thể, khi tham gia thử thách với máy phát hiện nói dối, nữ diễn viên được hỏi trực tiếp: “Gần đây mọi người đều thắc mắc, nên tôi phải hỏi: vòng một của bạn có tự nhiên không?”.

Sydney Sweeney bật cười và trả lời: “Có. Tôi chưa từng can thiệp thẩm mỹ ở bất kỳ đâu”. Người điều khiển máy phát hiện nói dối sau đó xác nhận câu trả lời của nữ diễn viên là trung thực.

Đây không phải lần đầu Sydney Sweeney phủ nhận các tin đồn liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure, nữ diễn viên cho biết cô chưa từng thực hiện bất kỳ ca can thiệp thẩm mỹ nào và thừa nhận bản thân rất sợ kim tiêm. Cô cũng chia sẻ mong muốn được “già đi một cách tự nhiên”.

Hình ảnh gợi cảm của Sydney Sweeney. Ảnh: GC, @sydneysweeney.

Ngoài ra, chia sẻ với Variety hồi tháng 10, Sydney Sweeney cho rằng việc so sánh ngoại hình hiện tại của cô với hình ảnh từ khi còn nhỏ là không phù hợp. “Tất nhiên tôi sẽ trông khác đi. Tôi trang điểm và đã lớn hơn 15 tuổi”, nữ diễn viên nói. Cô cũng xác nhận không có hình xăm trên cơ thể.

Ngoài ra, Sydney Sweeney cũng không đồng tình với việc bị gán hình ảnh “biểu tượng gợi cảm” dựa trên các vai diễn.

Sydney Sweeney, sinh năm 1997, từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Cô nổi tiếng với vai Cassie trong Euphoria và Olivia trong The White Lotus, đều mang về cho cô đề cử Emmy. Ngoài diễn xuất, cô còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án phim như Immaculate (2024) và Madame Web (2024).

Sydney Sweeney được xem là biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood. Cô chuộng phong cách táo bạo, tôn dáng và tự tin thể hiện vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên, phong cách này cũng khiến cô nhiều lần gây tranh cãi. Về đời tư, Sydney từng đính hôn với doanh nhân Jonathan Davino năm 2022 nhưng được cho là đã chia tay đầu năm 2025.