Mỹ nhân cứu Ngô Kinh

  • Thứ tư, 28/1/2026 22:19 (GMT+7)
Bom tấn "Tiêu nhân" của Ngô Kinh từng gặp khó khăn trong quá trình sản xuất khi nữ chính vướng scandal bị cấm sóng. Trần Lệ Quân là người đã nhanh chóng vào đoàn phim cứu nguy.

Thực tế, Trần Lệ Quân không phải là người đầu tiên Ngô Kinh lựa chọn để vào vai A Dục Á. Trước đó, nữ diễn viên Na Nhĩ Na Thiến, từng nổi tiếng với vai nữ tướng Đặng Thiền Ngọc trong Phong Thần 2 là người được giao thể hiện nhân vật A Dục Á. Tuy nhiên, tháng 6/2025, Na Nhĩ Na Thiến bị tố gian lận trong quá trình thi đại học và công tác tại các đoàn văn công. Sự nghiệp của cô vì vậy mà chấm dứt.
Trong khi đó, A Dục Á là nữ chính của phim Tiêu nhân, xuất hiện xuyên suốt toàn bộ phim, chiếm đến 35% thời lượng, với 127 cảnh diễn cùng Ngô Kinh. Tuyến truyện chính giữa cô và các nhân vật Đao Mã, A La Hán đóng vai trò then chốt trong mạch phim. Nếu đoàn phim chấp nhận dùng công nghệ AI thay mặt thì chi phí có thể lên tới 150 triệu NDT (khoảng 500 tỷ đồng), mất thêm nửa năm hậu kỳ. Với một người cầu toàn và tâm huyết ở mỗi dự án phim như Ngô Kinh, phương án này sẽ khiến tác phẩm của anh giảm chất lượng rõ rệt.
Tuy nhiên, tại Trung Quốc, những diễn viên có độ tuổi trẻ, ngoại hình anh khí, có khả năng võ thuật tốt và phù hợp với nhân vật A Dục Á không nhiều. Giới giải trí Trung Quốc thiếu hụt nữ diễn viên võ thuật là hiện thực đau lòng trong nhiều năm qua. Chính vì vậy, Ngô Kinh phải mời Trần Lệ Quân - nữ diễn viên Việt kịch nổi tiếng - tới cứu nguy.
Trần Lệ Quân sinh năm 1992, học Việt kịch từ nhỏ, không những vậy, cô thường xuyên vào các vai tiểu sinh (vai nam trong vở kịch), được khen ngợi vì có khí chất đĩnh đạc anh khí, động tác võ thuật nhanh gọn, chinh phục nhiều khán giả nữ. Không những vậy, Trần Lệ Quân còn là ngôi sao trẻ đang cực hot của Việt kịch.
Tháng 8/2025, Trần Lệ Quân được mời gấp vào đoàn phim Tiêu nhân. Cô hoàn thành 18 cảnh hành động mạo hiểm chỉ trong 11 ngày tại sa mạc Tân Cương, Trung Quốc trong điều kiện thời tiết nắng nóng 55°C. Nữ diễn viên tự mình thực hiện các cảnh nguy hiểm. Không những vậy, lịch trình của Trần Lệ Quân gấp rút, cô thường xuyên phải bay về Hàng Châu để lưu diễn, thậm chí nữ diễn viên chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày.
Ngô Kinh đích thân dạy các kỹ năng cưỡi ngựa cho Trần Lệ Quân và giúp cô kết hợp các động tác của Kinh kịch và võ thuật vào với nhau. Đạo diễn Viên Hòa Bình cũng dàn dựng cảnh hành động riêng cho Trần Lệ Quân như pha chém bằng kiếm cong, những cú xoay 720 độ trên không. Nhờ sự xuất hiện của Trần Lệ Quân, bộ phim Tiêu nhân đã kịp hoàn thành hậu kỳ, ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm thuận lợi nhất để kéo doanh thu.
Tại Trung Quốc, Trần Lệ Quân hiện là nghệ sĩ trẻ nổi danh và được yêu thích ở mảng Việt kịch. Cô là diễn viên cấp một cấp quốc gia, là người đầu tiên trong lĩnh vực hí kịch truyền thống được trao tặng Huy chương Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc và hiện là Đại sứ Giao lưu Văn hóa Truyền thống Trung - Pháp. Trần Lệ Quân từng đoạt nhiều giải thưởng Diễn viên chính xuất sắc, là Nhân vật Thời đại của tạp chí Phụ nữ Trung Quốc. Các buổi biểu diễn của Trần Lệ Quân thường cháy vé, giúp cô trở thành hiện tượng tại Trung Quốc.
Tiêu nhân: Gió nổi trên đại mạc có chi phí sản xuất hơn 700 triệu NDT (98,3 triệu USD), theo Mtime. Trong trailer, các nhân vật đều đang chiến đấu hết mình trong bối cảnh sa mạc Tây Vực. Nhân vật chính là tiêu nhân Đao Mã do Ngô Kinh thủ vai đang trên hành trình tháp tùng nhân vật bí ẩn Tri Thế Lang tới Trường An. Tuy nhiên, hành trình của Đao Mã không yên bình khi có nhiều thế lực bang phái đang đối đầu vì những mục tiêu khác nhau. Cảnh võ thuật trong phim được đánh giá chân thực, không lạm dụng kỹ xảo quá nhiều, hiệu ứng được thực hiện chỉn chu tạo cảm giác "giang hồ bí ẩn" đã lâu không được thấy trên màn ảnh Hoa ngữ.
Phim tập hợp các bậc thầy võ thuật đại diện cho nhiều thế hệ của màn ảnh Hoa ngữ, như những diễn viên từng nổi tiếng 30 năm qua như Huệ Anh Hồng, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh hay Lương Gia Huy, Trương Tấn. Chính vì vậy, Ngô Kinh chia sẻ đây có thể là màn trình diễn võ thuật hoành tráng cuối cùng của nhiều ngôi sao. Đồng thời, phim còn có sự góp mặt của những ngôi sao trẻ được coi là niềm hy vọng, tương lai của điện ảnh Trung Quốc như Tạ Đình Phong, Vu Thích, hay những ngôi sao đầy tiềm năng như Lưu Diệu Văn, Đổng Tư Thành, Thử Sa và các quán quân võ thuật Trung Quốc.

Minh Vũ/Tiền Phong

