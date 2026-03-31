Mỹ nhân bị tố 'ăn cháo đá bát' lại lao đao

  • Thứ ba, 31/3/2026 12:34 (GMT+7)
Khi những lùm xùm với công ty quản lý cũ chưa lắng xuống, Cúc Tịnh Y tiếp tục bị đệ đơn tố trốn thuế, với tỷ lệ giấu thu nhập được cho là lên tới hơn 85%.

Theo Sina, ngày 30/3, Cúc Tịnh Y bị đệ đơn tố cáo với nghi vấn trốn thuế. Thông tin đơn vị tố giác được bảo mật.

Theo nội dung đơn tố cáo, năm 2024, Cúc Tịnh Y khai báo tổng thu nhập là 11,0018 triệu NDT. Nhưng chỉ riêng giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 12/2024, thu nhập từ phim ảnh và hoạt động thương mại của cô đã ước tính vượt 50 triệu NDT. Tài liệu tố cáo còn kèm theo bảng kê khai thu nhập và danh sách các khoản chưa khai báo làm bằng chứng.

Cuc Tinh Y anh 1

Cúc Tịnh Y bị đệ đơn tố trốn thuế. Ảnh: Zaobao.

Cục Thanh tra thuộc Cục Thuế thành phố Thượng Hải, Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc xác nhận đã thụ lý vụ việc và khởi động quy trình điều tra, đồng thời cam kết bảo mật nghiêm ngặt thông tin người tố cáo.

Đến sáng 31/3, theo Jiangnan Metropolitan Daily, thông tin Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế lọt hot search trên Weibo, đẩy cuộc tranh chấp hợp đồng giữa cô với công ty quản lý cũ Siba Media trở nên căng thẳng hơn khi nào hết.

Mâu thuẫn giữa Cúc Tịnh Y và Siba Media kéo dài suốt gần 2 năm qua, liên quan tới những tranh chấp về hiệu lực hợp đồng quản lý và một số điều khoản liên quan.

Phía Siba cho rằng hợp đồng nghệ sĩ ký năm 2013 đã được gia hạn đến năm 2033 thông qua một thỏa thuận bổ sung vào năm 2018. Trong khi phía diễn viên phủ nhận tính xác thực của thỏa thuận bổ sung này, cho rằng chữ ký trong văn bản đã bị giả mạo.

Ngoài hợp đồng, vấn đề phân chia thu nhập cũng bị đem ra đấu tố. Cúc Tịnh Y cáo buộc công ty quản lý cũ áp dụng "hợp đồng kép" để kiểm soát dòng tiền, khiến tỉ lệ thu nhập thực nhận chỉ ở mức 15-20% và có tình trạng chậm thanh toán. Phía Siba sau đó khẳng định đã thanh toán đầy đủ, chỉ trích người đẹp là vô ơn, ăn cháo đá bát.

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Hoàng Nhi

Cúc Tịnh Y trốn thuế

    Khán giả bày tỏ ngán ngẩm trước cảnh đánh ghen trong tập 16 "Bước chân vào đời". Những ngày qua, phim vấp tranh cãi vì kịch bản cũ.

