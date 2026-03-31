Mỹ nhân bị tố 'ăn cháo đá bát' lại lao đao

Theo Sina, ngày 30/3, Cúc Tịnh Y bị đệ đơn tố cáo với nghi vấn trốn thuế. Thông tin đơn vị tố giác được bảo mật.
Theo nội dung đơn tố cáo, năm 2024, Cúc Tịnh Y khai báo tổng thu nhập là 11,0018 triệu NDT. Nhưng chỉ riêng giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 12/2024, thu nhập từ phim ảnh và hoạt động thương mại của cô đã ước tính vượt 50 triệu NDT. Tài liệu tố cáo còn kèm theo bảng kê khai thu nhập và danh sách các khoản chưa khai báo làm bằng chứng.
Cúc Tịnh Y bị đệ đơn tố trốn thuế. Ảnh: Zaobao.
Cục Thanh tra thuộc Cục Thuế thành phố Thượng Hải, Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc xác nhận đã thụ lý vụ việc và khởi động quy trình điều tra, đồng thời cam kết bảo mật nghiêm ngặt thông tin người tố cáo.
Đến sáng 31/3, theo Jiangnan Metropolitan Daily, thông tin Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế lọt hot search trên Weibo, đẩy cuộc tranh chấp hợp đồng giữa cô với công ty quản lý cũ Siba Media trở nên căng thẳng hơn khi nào hết.
Mâu thuẫn giữa Cúc Tịnh Y và Siba Media kéo dài suốt gần 2 năm qua, liên quan tới những tranh chấp về hiệu lực hợp đồng quản lý và một số điều khoản liên quan.
Phía Siba cho rằng hợp đồng nghệ sĩ ký năm 2013 đã được gia hạn đến năm 2033 thông qua một thỏa thuận bổ sung vào năm 2018. Trong khi phía diễn viên phủ nhận tính xác thực của thỏa thuận bổ sung này, cho rằng chữ ký trong văn bản đã bị giả mạo.
Ngoài hợp đồng, vấn đề phân chia thu nhập cũng bị đem ra đấu tố. Cúc Tịnh Y cáo buộc công ty quản lý cũ áp dụng "hợp đồng kép" để kiểm soát dòng tiền, khiến tỉ lệ thu nhập thực nhận chỉ ở mức 15-20% và có tình trạng chậm thanh toán. Phía Siba sau đó khẳng định đã thanh toán đầy đủ, chỉ trích người đẹp là vô ơn, ăn cháo đá bát.
