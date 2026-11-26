Maysilee sở hữu tính cách kiêu kỳ, đanh đá, thường xuyên đưa ra những lời nhận xét sắc bén và có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang. Khi bị đẩy vào cuộc chiến sinh tử, cô dần bộc lộ sự thông minh, lòng can đảm và tinh thần bất khuất trước chính quyền Capitol. Ban đầu có nhiều bất đồng với Haymitch, Maysilee sau đó trở thành người đồng đội thân thiết, có ảnh hưởng lớn đến hành trình trưởng thành của nam chính.