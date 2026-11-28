Khổng Tú Quỳnh đón tuổi 35 bên những người bạn thân thiết, nhận nhiều lời khen về diện mạo trẻ trung. Nữ ca sĩ vừa đánh dấu sự trở lại với sản phẩm âm nhạc cá nhân sau 6 năm.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khổng Tú Quỳnh chia sẻ loạt hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật đón tuổi 35. Nữ ca sĩ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng với sự góp mặt của một số bạn bè thân thiết như Nhã Phương, Trương Quỳnh Anh, Sĩ Thanh.

Trong loạt ảnh, Khổng Tú Quỳnh diện váy đỏ ôm dáng, phối chi tiết ren trắng, kết hợp cùng kiểu tóc uốn xoăn nhẹ. Diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn của nữ ca sĩ ở tuổi 35 nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Băng Di, Tuyền Tăng cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật cô.

Khổng Tú Quỳnh khoe vẻ ngoài trẻ trung trong tiệc sinh nhật tuổi 35. Ảnh: @khongtuqunnh.

Ở tuổi 35, Khổng Tú Quỳnh bắt đầu có những bước đi mới trong sự nghiệp âm nhạc. Hôm 18/11, nữ ca sĩ phát hành MV Hàng dễ vỡ, đánh dấu sự trở lại sau 6 năm không ra mắt MV cá nhân, kể từ Mãi mãi là một lời nói dối. Trong sản phẩm lần này, cô lựa chọn kết hợp với hai gương mặt trẻ là nhạc sĩ Seidolem V và ca sĩ Tuấn Võ.

Ca khúc khai thác những tổn thương của người phụ nữ trong tình yêu, đề cao sự chủ động và khả năng bảo vệ bản thân. Phần hình ảnh mang màu sắc giả tưởng với sự xuất hiện của nhân vật hiệp sĩ, tượng trưng cho nội tâm của cô gái. Khổng Tú Quỳnh cho biết đã ấp ủ dự án từ năm 2024, đồng thời trực tiếp tham gia sáng tạo ở nhiều công đoạn sản xuất.

Trước đó, hoạt động âm nhạc của Khổng Tú Quỳnh chủ yếu gắn với nhóm LUNAS. Cuối năm 2025, nữ ca sĩ cùng Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby và Diệp Lâm Anh góp mặt tại Y Concert ở Hưng Yên.

Nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm mới cách đây không lâu. Ảnh: @khongtuqunnh.

Bên cạnh ca hát, Khổng Tú Quỳnh vẫn thường tham gia các sự kiện giải trí, thời trang. Gần nhất, hôm 19/11, nữ ca sĩ cùng Vân Trang, Tú Vi và Quỳnh Nga đảm nhận vai trò trình diễn mở màn tại show thời trang.

Khổng Tú Quỳnh sinh năm 1991, nổi tiếng từ năm 16 tuổi với ca khúc Tiệm bánh dâu tây. Cô từng là một trong những gương mặt đình đám của dòng nhạc teen pop với loạt bản hit như Lạnh, Nhớ lắm, Xe buýt hai tầng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật khá trầm lắng, nữ ca sĩ được khán giả quan tâm trở lại nhờ tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023. Việc phát hành MV mới sau thời gian dài cũng cho thấy cô đang từng bước tái khởi động sự nghiệp solo.