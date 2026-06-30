Mỹ nam Hàn hạnh phúc khi tới Việt Nam

Ji Chang Wook bày tỏ niềm hạnh phúc khi gặp người hâm mộ. Nam diễn viên cho biết Việt Nam luôn mang đến cho anh năng lượng tích cực.

Ngày 30/6, diễn viên Ji Chang Wook có buổi gặp gỡ báo giới, truyền thông, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Tài tử nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là những khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc.

Ji Chang Wook xuất hiện lịch lãm.

Xuất hiện tại sự kiện trong trang phục vest đen kết hợp áo trắng tối giản, Ji Chang Wook tạo thiện cảm bởi vẻ ngoài lịch lãm nhưng gần gũi. Tài tử bước vào buổi giao lưu với phong thái nhẹ nhàng. Anh dành thời gian chia sẻ tình cảm dành cho khán giả Việt Nam, đồng thời nói về hành trình diễn xuất của bản thân.

Với Ji Chang Wook, đây là lần thứ hai anh đến Việt Nam. Nam diễn viên cho biết anh cảm thấy vui và hạnh phúc khi được trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ.

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi được trực tiếp gặp gỡ các fan Việt Nam như thế này. Việt Nam luôn là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng mỗi khi ghé thăm, vì vậy tôi cũng rất háo hức và mong chờ cuộc gặp lần này”, Ji Chang Wook chia sẻ.

Theo tài tử, anh không chỉ mong được nhớ đến qua các vai diễn trên màn ảnh, mà còn muốn trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam, cùng chia sẻ nguồn năng lượng tích cực và những khoảnh khắc vui vẻ.

Khi được hỏi về động lực giúp anh tiếp tục thử sức với nhiều tác phẩm và nhân vật khác nhau, Ji Chang Wook cho rằng sự kỳ vọng của người hâm mộ là yếu tố quan trọng. Theo nam diễn viên, chính sự ủng hộ đó giúp anh không cảm thấy mệt mỏi trong hành trình nghệ thuật, có thêm động lực để thử sức với những dạng vai và màu sắc mới.

Bên cạnh đó, sự tò mò dành cho những câu chuyện và nhân vật mới cũng là điều khiến anh muốn tiếp tục bước về phía trước. Nam diễn viên tiết lộ khi lựa chọn một tác phẩm, anh thường bị thu hút bởi sức hấp dẫn của câu chuyện, cũng như cá tính và chiều sâu của nhân vật.

“Tôi luôn tự hỏi: ‘Nếu mình thể hiện nhân vật này, mình có thể mang đến hình ảnh mới nào cho khán giả?’ hay ‘Liệu mình có thể thật sự thích thú và tận hưởng quá trình diễn xuất không?’. Những tác phẩm khơi gợi sự tò mò và tinh thần thử thách như vậy thường khiến tôi muốn tham gia”, anh nói.

Ji Chang Wook được khán giả Việt biết tới qua nhiều bộ phim Hàn nổi tiếng.

Nói về mục tiêu trong tương lai, Ji Chang Wook cho biết anh không đặt nặng những mục tiêu quá lớn lao. Điều anh mong muốn là có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật lâu dài và trở thành một diễn viên khiến khán giả luôn chờ đợi dự án tiếp theo.

“Bên cạnh đó, tôi cũng mong có cơ hội hợp tác với nhiều nhà sáng tạo và diễn viên đến từ các nền văn hóa khác nhau, vượt qua ranh giới ngôn ngữ và quốc gia”, diễn viên Hàn Quốc chia sẻ.

Ji Chang Wook sinh năm 1987, là một trong những ngôi sao nổi tiếng của làn sóng Hallyu. Anh được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Smile Again, Hoàng hậu Ki, Healer, The K2, Suspicious Partner, Welcome to Samdal-ri. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên vẫn giữ được sức hút tại nhiều quốc gia châu Á.