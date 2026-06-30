Điều ít biết về cuộc đời của huy chương vàng Olympic Hoàng Xuân Vinh

"Viên đạn cuối cùng", lấy cảm hứng từ hành trình của Hoàng Xuân Vinh, được công bố. Tác phẩm tái hiện câu chuyện phía sau tấm Huy chương Vàng Olympic lịch sử của Việt Nam.

Ngày 29/6, buổi họp báo công bố dự án Viên đạn cuối cùng đã được diễn ra ở Đà Nẵng, với sự tham dự của ê-kíp sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây là bộ phim lấy cảm hứng từ hành trình của Hoàng Xuân Vinh - vận động viên đầu tiên mang về Huy chương Vàng Olympic cho thể thao Việt Nam. Bộ phim không chỉ tái hiện khoảnh khắc lịch sử trên đấu trường quốc tế, mà còn khai thác những câu chuyện phía sau ánh hào quang: quá trình tập luyện bền bỉ, sự kỷ luật, tình thầy trò, áp lực thi đấu và những hy sinh thầm lặng của một vận động viên đỉnh cao.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và diễn viên phim Viên đạn cuối cùng. Ảnh: BTC.

Tác phẩm do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, được phát triển trong hơn sáu năm và hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, điều ê-kíp muốn chuyển tải là hành trình của niềm tin, sự đồng hành và khát vọng vượt qua giới hạn. “Viên đạn cuối cùng không chỉ là câu chuyện về một tấm huy chương vàng Olympic. Tôi tin rằng khi mình thực sự hiểu điều mình muốn kể, những cộng sự tuyệt vời nhất sẽ cùng mình biến giấc mơ ấy thành hiện thực”, anh nói.

Tại họp báo, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng bày tỏ xúc động khi lần đầu theo dõi những trích đoạn tái hiện cuộc đời mình trên màn ảnh rộng.

“Lần đầu tiên được xem những trích đoạn của bộ phim nói về mình, cá nhân tôi rất xúc động. Nhiều hình ảnh trong phim đã đưa tôi trở về quãng thời gian khi còn là thành viên đội tuyển bắn súng quốc gia trên hành trình chinh phục các kỳ Olympic”, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Nhà vô địch Olympic đặc biệt ấn tượng với phân cảnh nhân vật luyện tập bằng cách dùng một cây gậy dài để châm ngọn nến. Theo anh, đây là bài tập có thật mà các vận động viên bắn súng từng thực hiện nhằm rèn luyện sự ổn định của cánh tay và khả năng tập trung.

Hoàng Xuân Vinh chia sẻ tại họp báo. Ảnh: BTC.

“Chúng tôi dựng một cây nến rồi vót một cây mây dài khoảng 2-3 mét, đố nhau ai châm được ngọn nến nhanh nhất. Bài tập này giúp vận động viên giữ được độ ổn định để khi cầm súng có thể bắn chính xác vào vòng 10”, anh nhớ lại.

Đáng chú ý, Viên đạn cuối cùng là dự án hợp tác điện ảnh quy mô giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Phim có sự đồng hành của nhà sản xuất Patrick Park, người từng tham gia sản xuất bộ phim đoạt giải Oscar Parasite. Bên cạnh đó, tác phẩm còn quy tụ nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như Lee Kyung Young, Lee Jung Eun, Jung Il Woo cùng dàn diễn viên Việt Nam gồm Nhan Phúc Vinh, Thanh Hương, Lương Gia Huy, Trần Việt Hoàng...