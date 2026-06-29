Ảnh gây sốt của Kaity Nguyễn và tài tử 'Hoàng hậu Ki' ở Đà Nẵng

Khoảnh khắc Kaity Nguyễn đứng cạnh Ji Chang Wook tại DANAFF IV nhanh chóng gây chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn hội ngộ này.

Tối 28/6, lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV diễn ra tại Đà Nẵng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế. Tại sự kiện, bức ảnh do quản lý Kaity Nguyễn đăng tải, ghi lại khoảnh khắc nữ nghệ sĩ và Ji Chang Wook đứng cạnh nhau giữa vòng vây người hâm mộ nhanh chóng thu hút chú ý.

Trong ảnh, Kaity Nguyễn xuất hiện với áo dài, kiểu tóc gọn gàng, giữ vẻ rạng rỡ khi giao lưu cùng khán giả và truyền thông. Bên cạnh cô, Ji Chang Wook lựa chọn trang phục vest đen lịch lãm, tạo ấn tượng bởi phong thái điềm tĩnh, thân thiện. Nam diễn viên Hàn Quốc nhiều lần hướng mắt về phía người hâm mộ, mỉm cười và có cử chỉ chào hỏi trong lúc di chuyển tại khu vực sự kiện.

Khoảnh khắc gây sốt của Kaity Nguyễn và Ji Chang Wook. Ảnh: @trịnhtatđat.

Ngay sau khi được đăng tải, khoảnh khắc Ji Chang Wook chung khung hình cùng Kaity Nguyễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề được nhiều khán giả bàn luận. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước màn hội ngộ bất ngờ giữa hai nghệ sĩ, đồng thời dành lời khen cho thần thái nổi bật và sự thân thiện của cả hai tại sự kiện.

Tại DANAFF IV, Kaity Nguyễn đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi. Đây được xem là dấu mốc mới trong hành trình hoạt động điện ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1999 sau gần một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật. Bên cạnh vai trò giám khảo, bộ phim Tử chiến trên không có sự tham gia của Kaity Nguyễn cũng góp mặt ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Trong khi đó, Ji Chang Wook đến Đà Nẵng với tư cách khách mời quốc tế của DANAFF IV. Sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại mùa liên hoan phim năm nay.

Trước đó, nam diễn viên nổi tiếng với khán giả châu Á qua là Hoàng hậu Ki, và gần đây là bom tấn xác sống Colony: Bầy xác sống. Trước khi xuất hiện tại thảm đỏ, Ji Chang Wook đã có mặt ở Đà Nẵng trong sự chờ đón của đông đảo người hâm mộ, thậm chí bị vây kín tại sân bay.