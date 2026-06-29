Bảo Thy gây chú ý

Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn sau quá trình giảm cân. Nữ ca sĩ cho biết cô giảm 6 kg nhờ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.

Mới đây, Bảo Thy thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới sau 2 tháng duy trì chế độ ăn uống và tập luyện. Bảo Thy xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, vóc dáng thon gọn hơn trước. Nữ ca sĩ diện áo tắm tối giản, kết hợp kính râm và mái tóc nâu buông xoăn nhẹ.

Hình ảnh mới của Bảo Thy. Ảnh: @baothytran.

Trên trang cá nhân, Bảo Thy cho biết sau 2 tháng, cô đã giảm được 6 kg. Nữ ca sĩ không áp dụng phương pháp giảm cân cực đoan. Thay vào đó, cô duy trì chế độ eat clean, ăn nhiều protein, rau xanh, tinh bột tốt và chia thành 4 bữa mỗi ngày. Ngoài ra, Bảo Thy chia sẻ cô chơi pickleball 3-4 buổi/tuần.

"Cám ơn bản thân vì đã rất kỷ luật và hạnh phúc trong hành trình khoẻ đẹp này", nữ ca sĩ viết.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho sự thay đổi của Bảo Thy. Một số ý kiến nhận xét nữ ca sĩ trông trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 38. Những bình luận khác hỏi về bí quyết giữ vóc dáng đẹp, khỏe khoắn.

Gần đây, Bảo Thy trở lại âm nhạc sau thời gian dành nhiều sự ưu tiên cho gia đình và cuộc sống riêng. Trong dự án mới, cô hợp tác với người cộng sự lâu năm Quang Vinh qua ca khúc Ôm anh khi em muốn khóc. Đây là bản ballad dễ nghe, ghi điểm ở giai điệu nhẹ nhàng, phần hòa giọng tương đối ăn ý và màu sắc hoài niệm phù hợp với khán giả từng yêu mến cặp đôi này. Tuy vậy, bài hát vẫn đi theo công thức khá an toàn, chưa có nhiều điểm nhấn mới trong cách xử lý hay phối khí.

Gần đây, Bảo Thy dần trở lại với âm nhạc sau thời gian dài tập trung cho gia đình. Ảnh: @baothytran.

Trong năm 2026, Bảo Thy có dịp góp mặt trong concert Anh trai "say hi", sau khi đã tham gia chương trình truyền hình trước đó.

Thời điểm tham gia phiên bản truyền hình, cô được MC Trấn Thành giới thiệu là ca sĩ nổi tiếng cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Sau đó, Bảo Thy chia sẻ: “Tôi xin đính chính lại. Tôi dạo này không nổi tiếng rần rần chút nào hết. Giờ chỉ thích ở nhà, đi du lịch, nấu ăn, chơi pickleball”. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do nhận lời tham gia chương trình là vì nhớ sân khấu.