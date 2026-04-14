Mỹ muốn trực tiếp giữ số vật liệu uranium của Iran

Phó Tổng thống J.D. Vance vừa lên tiếng khẳng định các nỗ lực ngoại giao với Tehran đang đạt được kết quả khả quan, bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đồng thời triển khai lệnh phong tỏa hàng hải nghiêm ngặt đối với quốc gia này.

Phó Tổng thống J.D. Vance và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad, Pakistan, vào thứ Bảy vừa qua. Ảnh: Reuters.

Ông Vance mô tả cuộc gặp gỡ cấp cao kéo dài 21 giờ vừa qua là một "cột mốc lịch sử" trong quan hệ song phương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ban lãnh đạo hiện tại của Iran và chính phủ Mỹ tiến hành đối thoại ở cấp cao như vậy. Dù chưa đạt kết quả cuối cùng, phía Mỹ đánh giá các phiên thảo luận đã giúp làm rõ lập trường của đôi bên, tạo cơ sở cho các bước đi tiếp theo.

Phó Tổng thống đưa ra những lập luận để bảo vệ quyết định phong tỏa hàng hải do quân đội và Bộ Chiến Tranh thực thi. Ông Vance cáo buộc Iran đe dọa an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, coi đây là hành vi khủng bố kinh tế nhắm vào toàn cầu, theo Al Jazeera.

Lệnh phong tỏa là biện pháp đối ứng cần thiết. Ông khẳng định: "Nếu người Iran thực hiện khủng bố kinh tế, chúng tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc là không một tàu nào của Iran được phép ra ngoài".

Việc siết chặt vận tải biển nhằm gia tăng lợi thế để Mỹ hướng tới một "thỏa thuận lớn" và toàn diện hơn trong tương lai.

Ngoài ra ông cũng nêu rõ lập trường cứng rắn của Washington đối với chương trình hạt nhân của Tehran trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông Vance khẳng định việc Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân là chưa đủ. Mỹ cần một cơ chế thực chất để đảm bảo điều này. Iran phải từ bỏ hoàn toàn khả năng làm giàu uranium. Thiết lập các rào cản kỹ thuật để Tehran không thể tái khởi động chương trình vũ khí hóa.

Theo TASS, Mỹ yêu cầu trực tiếp nắm quyền kiểm soát số vật liệu này để ngăn chặn mọi rủi ro thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích.

Ông Vance khẳng định rằng trong khi Mỹ áp dụng "đòn bẩy kinh tế bổ sung", Tổng thống vẫn mong muốn "người dân Iran phát triển thịnh vượng và thành công".

Liên quan đến tương lai của thỏa thuận, ông kết luận: "Liệu chúng tôi có đạt được tiến triển không? Có, nhưng chúng tôi sẽ phải chờ xem từ phía người Iran liệu chúng tôi có thể đạt được bước tiến cuối cùng để dẫn tới một thỏa thuận lớn hay không".

Theo Bloomberg, các nguồn tin ẩn danh cho biết hai bên đang chủ trương tổ chức một vòng đàm phán mới trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần (được công bố ngày 7/4) hết hiệu lực.

Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán thêm khi cho biết Iran đã liên hệ với Mỹ, đồng thời ông vẫn tiếp tục thúc đẩy lệnh phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz.

Islamabad là một trong những địa điểm đang được cân nhắc cho vòng đàm phán thứ hai này. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng đang được cân nhắc như những địa điểm tiềm năng.

Hiện tại, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các yêu cầu bình luận.

Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif xác nhận các nỗ lực giải quyết bất đồng giữa hai nước đang được đẩy mạnh.

Tổng thống Donald Trump đang triển khai đồng thời hai mũi nhọn: ngoại giao và gây áp lực quân sự tối đa.

Ông Trump khẳng định phía Iran đã chủ động liên hệ với Mỹ để tìm kiếm một thỏa thuận. Ông cho biết: "Sáng nay chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ những người phù hợp và họ muốn tiến tới một thỏa thuận".

Song song với việc để ngỏ cửa đối thoại, ông Trump vẫn đẩy mạnh lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz do quân đội và Bộ Chiến Tranh thực thi nhằm triệt tiêu nguồn lực kinh tế của Tehran.

